Tensión en Hormuz: EE. UU. inicia bloqueo y espera activa.

La situación en el Estrecho de Ormuz se vuelve crítica tras el inicio del bloqueo por parte de 15 buques de guerra de Estados Unidos, en un contexto de alta tensión que aún mantiene a flote un frágil cese al fuego con Irán.

Las fluctuaciones en los precios del petróleo reflejan la incertidumbre que reina entre Estados Unidos, Irán y otros actores, mientras el mundo observa de cerca cómo se desarrolla esta delicada situación en el estratégico estrecho.

Comienzo del Bloqueo e Intentos de Diálogo

Con el bloqueo en marcha, el presidente estadounidense Donald Trump aseguró que Irán busca alcanzar un acuerdo “con mucha urgencia”, tras el fracaso de las negociaciones durante el fin de semana en Pakistán. En sus redes sociales, Trump advirtió que cualquier barco iraní que amenace el bloqueo sería “eliminado”.

En la mañana siguiente al inicio del bloqueo, Pakistán anunció su intención de facilitar una nueva ronda de diálogo entre las dos naciones.

El Control Militar de Irán

Irán ha respondido al bloqueo con fuertes advertencias, asegurando que “ningún puerto en la región será seguro” si sus propios puertos son amenazados. La Guardia Revolucionaria Islámica hizo hincapié en que toda la actividad marítima está bajo su control, amenazando con que cualquier movimiento incorrecto podría atrapar a los enemigos en “remolinos mortales” dentro del estrecho.

Mientras tanto, el Instituto de Estudios de Guerra (ISW) informó que la marina estadounidense intenta impedir el tránsito de embarcaciones iraníes o autorizadas por Irán en la zona, limitando así la navegación a barcos que cumplen con la protección impuesta por Teherán.

Acuerdo Chino con Irán

A medida que se intensifica el bloqueo estadounidense, China ha logrado establecer su propio acuerdo con Irán para garantizar el paso de sus tanqueros de petróleo a través del estrecho. El ministro de Defensa de China, almirante Dong Jun, enfatizó su expectativa de que otros países no interfieran en sus relaciones comerciales con Teherán.

Los datos de navegación indican que el tanquero chino Rich Starry transitó por el Estrecho de Ormuz procedente del puerto de Sharjah en los Emiratos Árabes Unidos, eludiendo así el bloqueo estadounidense. Sin embargo, otros dos tanqueros provenientes de China intentaron ingresar al estrecho, pero decidieron dar marcha atrás.