El BCRA Introduce un Puente Corporativo para Sostener la Balanza Cambiaria

Frente a la limitación en el acceso a mercados internacionales, el Ejecutivo lanzó un plan para captar financiamiento a través del sector privado. Con medidas orientadas a flexibilizar el acceso a divisas, busca estabilizar la balanza cambiaria y facilitar la reestructuración de deudas empresariales.

Nueva Estrategia para Atraer Inversión Extranjera

En un contexto de restricción en la emisión de deuda soberana, el Gobierno argentino ha decidido activar un plan alternativo que busca tercerizar la obtención de dólares desde el sector privado. Esto incluye una flexibilización por parte del Banco Central de la República Argentina (BCRA), permitiendo que grandes empresas accedan a financiamiento exterior y reestructuren sus pasivos de manera controlada.

Monto de Deuda y Condiciones de Acceso al Mercado

Este programa se enfoca en un rango de deuda que va de USD 30.000 millones a USD 60.000 millones. Especialistas advierten que para que las compañías puedan girar divisas, deberán obtener refinanciaciones de sus casas matrices con plazos de cuatro años y un período de gracia de tres años para el pago del capital.

Prevención de la Salida de Reservas

Según fuentes consultadas, este enfoque actúa como un incentivo para el sector corporativo, previniendo una presión excesiva sobre el mercado oficial que pudiera generar una fuga de reservas. Este monto se alinea al capital que las empresas manejaban antes de la implementación del cepo cambiario entre 2017 y 2018, evitando así una demanda líquida inmediata.

Evolución de la Deuda Externa

Actualmente, la deuda externa total con empresas del mismo grupo ha alcanzado USD 61.762 millones, un aumento sostenido desde finales de 2022. Un tercio de esta deuda proviene del sector manufacturero, que enfrenta compromisos directos por USD 28.157 millones, seguido por la minería con USD 12.792 millones.

Una Solución ante la Restricción Fiscal

Con el mercado internacional cerrado para la emisión de bonos, el BCRA se ve alejado de las opciones tradicionales de financiamiento. Este nuevo enfoque permite a las multinacionales “rollear” sus deudas, bloqueando la salida de divisas e inyectando liquidez al sistema financiero argentino.

Diversificación de Monedas en el Crédito

El Gobierno también ha habilitado la cobertura de pasivos denominados en otras monedas. Las empresas ahora pueden acceder al Mercado Libre de Cambios para pagar seguros de cobertura cambiaria frente al yuan y otras divisas. Esto fomenta el uso de alternativas de financiamiento internacionales, permitiendo a las empresas diversificar sus fuentes de crédito.

Mejora en el Acceso al Mercado de Capitales Local

Además, la regulación permite el acceso anticipado al mercado de cambios para el pago de Obligaciones Negociables (ON) locales y deudas comerciales, facilitando una mayor fluidez en el sistema financiero al equiparar sus condiciones con las normativas existentes para títulos emitidos bajo legislación externa.