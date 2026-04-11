Maximiliano Ferraro: ‘El Congreso ha abandonado el debate público’

En un contexto marcado por la tensión política, el diputado Maximiliano Ferraro critica la calidad del debate en el Congreso argentino y advierte sobre el impacto negativo de la nueva ley de glaciares.

Un Llamado de Atención al Congreso

En una reciente entrevista con “Decilo como es” en Punto a Punto Radio 90.7, el diputado nacional Maximiliano Ferraro expresó su preocupación por lo que considera una «degradación del debate parlamentario». Denunció que la actual dinámica se ha convertido en un intercambio de favores, donde las decisiones se basan más en negociaciones políticas que en el interés público.

La Votación de la Ley de Glaciares

Según Ferraro, la reciente votación sobre la nueva ley de glaciares es un ejemplo de este deterioro. Sostiene que el debate en torno a esta ley ha sido inconstitucional, argumentando que las negociaciones vinculadas a recursos y decisiones del Poder Ejecutivo han influido negativamente en el proceso.

Presiones en las Votaciones: Una Realidad Innegable

El legislador no dudó en afirmar que existen presiones políticas durante las votaciones. «Es común que los gobernadores contacten a sus diputados, pero esto no debería justificarse», lamentó Ferraro, recordando que su deber es representar al pueblo argentino sin someterse a manipulaciones externas.

Una Ley que Pone en Riesgo el Ambiente

Ferraro se mostró crítico de cómo se manejó la discusión de la nueva ley de glaciares, subrayando que se trató como una normativa minera, cuando en realidad es de carácter ambiental. Para él, esta ley fue redactada por el sector que debería estar regulado, sin tener en cuenta las consecuencias serias que podría acarrear para recursos vitales como el agua y los acuíferos.

El Futuro Judicial de la Nueva Ley

Con ciertas demandas judiciales ya en marcha, el diputado anticipó que esto es solo el comienzo. “La ley viola el artículo 41 de la Constitución, y carece de la seguridad jurídica necesaria”, declaró. Ferraro añadió que se estaban ignorando los estándares internacionales de protección ambiental.

Un Debate Deshonesto

En cuanto al proceso que llevó a la aprobación de la ley, Ferraro criticó la falta de convocatoria a especialistas y la debilidad de los organismos técnicos involucrados. Según el diputado, esto ha llevado a una discusión empobrecida y, en consecuencia, a decisiones equivocadas.

La Crisis de Representación

Reflexionando sobre la pérdida de confianza en la política, Ferraro asumió parte de la responsabilidad. Resaltó que la solución reside en mejorar la calidad del debate y recuperar la argumentación basada en la buena fe. “El actual nivel técnico de muchas discusiones es preocupante”, añadió.

Una Batalla Cultural en la Política

Finalmente, Ferraro destacó la importancia de una «batalla cultural» dentro del ámbito político. Hizo un llamado a la necesidad de informarse, argumentar mejor y mantener diálogos sinceros, incluso cuando hay desacuerdos. “Sin ello, mejorar la política es un desafío enorme”, concluyó.