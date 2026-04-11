Perú elige en calma: ¿Puede Argentina adoptar su modelo dolarizado?

Las elecciones presidenciales de Perú se acercan y, con ellas, la inquietud por la inestabilidad que caracteriza al país. A pesar de los constantes cambios en la presidencia, el interés en la economía peruana crece, especialmente en Argentina, donde la estabilidad de su moneda, el sol, llama la atención.

En los últimos diez años, Perú ha tenido ocho presidentes, lo que representa un promedio de un año y tres meses por mandato. Sin embargo, a pesar de estos cambios, las elecciones programadas para este domingo han despertado el interés de 35 candidatos dispuestos a asumir el cargo máximo.

Este contexto político convulso contrasta con la estabilidad económica del país, atribuida en gran medida a la gestión de Julio Velarde, economista y actual presidente del Banco Central desde hace casi dos décadas. W

La estabilidad monetaria bajo la lupa

La moneda peruana ha mostrado una solidez notable, incluso durante los cambios de gobierno más recientes. El debate en Argentina gira en torno a si esta estabilidad es resultado de un diseño institucional robusto o del manejo excepcional de Velarde. Esta reflexión cobra relevancia en un momento en que muchos economistas argentinos contemplan el «modelo peruano» como un ejemplo a seguir.

El rol de Velarde en la economía peruana

Ante la reciente crisis política en Perú, la figura de Velarde ha cobrado protagonismo. Sin embargo, como advirtió el exministro Hernán Lacunza, el éxito de un país no debe depender de un solo individuo, sino de un sistema institucional sólido. Velarde ha mantenido un firme control sobre la inflación y ha asegurado la independencia del Banco Central, evitando financiar al gobierno en épocas de crisis.

Logros económicos y desafíos por venir

El año 2025 cerró con una inflación del 1.5%, la más baja en ocho años, mientras que el sol se ha fortalecido frente al dólar, pasando de 4.11 en 2021 a 3.40 en la actualidad. Sin embargo, el anuncio de su salida del cargo genera preocupación sobre la continuidad de esta estabilidad.

La crítica de los economistas argentinos

Mientras algunos economistas argentinos ven en el modelo peruano una posible solución a los problemas locales, otros son más escépticos. Emilio Ocampo, un promotor de la dolarización en Argentina, argumenta que las especificidades institucionales peruanas no son replicables en su país. Según él, el éxito económico de Perú descansa en un marco institucional robusto, algo que falta en Argentina.

Perspectivas para la política monetaria argentina

Expertos como Javier Timerman y Martín Redrado han destacado la necesidad de una autonomía real del Banco Central en Argentina. Las constantes presiones políticas pueden socavar la estabilidad económica, lo que resalta la importancia de establecer instituciones fuertes que minimicen la interferencia gubernamental.

Las propuestas de reforma en discusión

Entre las voces más optimistas, se encuentra Domingo Cavallo, quien sugiere que es posible lograr estabilidad en el BCRA con un manejo adecuado y una independencia real. Su propuesta incluye medidas para evitar la manipulación del tipo de cambio y la acumulación de reservas sin comprometer la economía.

El panorama peruano, a pesar de sus desafíos políticos, sirve como un modelo de interés en medio de las turbulencias argentinas. Con la atención puesta en las elecciones, el futuro de la economía peruana y, por extensión, su influencia en las políticas argentinas, sigue siendo un tema candente entre analistas y economistas.