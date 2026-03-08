El BCRA mantiene su tendencia ascendiente: compró más de u$s2.800 millones en 2026.

En un contexto de recuperación de reservas, el Banco Central de la República Argentina sigue sumando esfuerzos en el mercado cambiario, atrayendo la atención de analistas y ciudadanos por igual.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) prolongó su serie de compras en el mercado cambiario, finalizando la jornada con un saldo positivo de 40 millones de dólares. Hasta el momento, el BCRA ha acumulado un total de 127 millones de dólares en marzo y 2.839 millones de dólares durante el 2026.

Reservas en ascenso

Las reservas internacionales también mostraron un aumento significativo, sumando 73 millones de dólares y alcanzando un total de 46.208 millones de dólares. Este crecimiento refuerza la posición del país ante un entorno global más estable después de las tensiones recientes en Medio Oriente.

Comportamiento del dólar

En un clima de mayor tranquilidad financiera, el dólar oficial experimentó una ligera caída, operando alrededor de los $1.400. En el mercado mayorista, la cotización descendió $14,50 a $1.400,50, representando una distancia del 15,3% del límite superior de la banda cambiaria estipulada por el Gobierno.

Movimientos en el mercado minorista

El dólar cerró en $1.420 en el Banco de la Nación Argentina, mientras que el promedio de entidades alcanzó los $1.427,83. Por otro lado, los dólares financieros también disminuyeron: el CCL se ubicó en $1.463,60 y el MEP en $1.423,85, mientras que el dólar blue finalizó la jornada en $1.415.

Intervenciones del Banco Central

Un reciente análisis de Portfolio Personal Inversiones (PPI) reveló que la intervención del Banco Central en el mercado de futuros fue clave para moderar el aumento del tipo de cambio. Se observó un fuerte aumento en el volumen del dólar linked más corto, lo que sugiere una activa participación oficial en la contención de las tasas cambiarias.

Advertencia a las autoridades económicas

En una reflexión sobre el panorama cambiario, Rodolfo Santángelo, reconocido analista, advirtió al nuevo Ministro de Economía, Luis Caputo, sobre el delicado equilibrio del dólar. «El dólar define el mercado. Se puede mantener por debajo de los $1.500, pero es vital no volver a intervenir», enfatizó, sugiriendo la necesidad de acumular reservas en el BCRA.

Expectativas en el mercado

Durante el primer bimestre, el Banco Central compró alrededor de 2.600 millones de dólares netos. Sin embargo, los recientes datos de marzo destacaron un monto sorprendentemente bajo de 17 millones de dólares en adquisiciones, el más bajo desde enero.

Intervenciones del Tesoro

Los analistas también han señalado que el Tesoro está vendiendo dólares adquiridos por el Banco Central para controlar el aumento en la cotización del dólar. Esta estrategia de intervención ha generado suspicacias en la City, donde se cree que busca estabilizar la situación cambiaria.

Movimientos estratégicos

Específicamente, se estima que el Tesoro vendió aproximadamente 44 millones de dólares durante la semana pasada, resultando en una significativa caída de los depósitos en dólares en el BCRA.

Continuidad en la compra de dólares

A pesar de los desafíos en el mercado, el Banco Central ha mantenido su trayectoria de compras exitosas, sumando más de 2.800 millones de dólares en lo que va del año, cumpliendo con su meta de adquirir 10.000 millones de dólares durante 2026.