Milei rinde homenaje en la tumba del Rebe de Lubavitch al comenzar su gira en EE. UU.

El presidente argentino, Javier Milei, comenzó su visita a Estados Unidos con una significativa ofrenda espiritual en el cementerio de Montefiore, una jornada que dará paso a importantes encuentros empresariales y la apertura de “Argentina Week”.

Este domingo, Javier Milei visitó la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, un líder influyente del movimiento Jabad-Lubavitch, en Nueva York. Este acto espiritual dio inicio a su agenda en Estados Unidos como parte de su nueva gira internacional.

Un Momento de Reflexión en «El Ohel»

El mandatario llegó a “El Ohel”, un lugar considerado sagrado por los miembros del movimiento jasídico. Acompañado de su hermana Karina, también secretaria general de la Presidencia, Milei permaneció en el sitio durante varios minutos en oración.

Compañía de Reconocidas Figuras

Entre los presentes se encontraban Eduardo Elsztain, un destacado empresario, y Gerardo Werthein, quien podría ser nombrado embajador argentino en Estados Unidos en las próximas horas.

Un Ritual que se Repitió

No es la primera vez que Milei honra este ritual. En julio de 2023, durante su campaña, realizó una visita similar para agradecer por el apoyo en su carrera política. Tras su elección como presidente, ha regresado a este lugar en varias ocasiones durante sus viajes al exterior.

Inspiración en el Rebe

Milei ha expresado su admiración por las enseñanzas del rabino Schneerson, a quien considera una fuente de inspiración espiritual. Este líder del judaísmo contemporáneo, nacido en 1902 en Ucrania, guió el movimiento Jabad-Lubavitch durante su vida hasta 1994.

Un Lugar de Peregrinación

La tumba se ha convertido en un punto de peregrinación, donde miles de fieles, incluyendo líderes políticos, acuden en busca de inspiración y agradecimiento.

Actividad Oficial en Estados Unidos

La visita forma parte de la agenda oficial del presidente en Estados Unidos, donde también participará en encuentros académicos y empresariales. Destacan una disertación en Yeshiva University y su presencia en la Gala J100 organizada por The Algemeiner.

Inauguración de «Argentina Week»

Durante su estancia, Milei inaugurará la “Argentina Week” en Nueva York, un evento organizado por la embajada argentina en colaboración con bancos internacionales como JPMorgan y Bank of America, con el objetivo de fomentar inversiones en el país.

Compromisos Adicionales en la Gira

La gira de Milei incluye actividades en Miami, donde participó en la cumbre “Escudo de las Américas” y se reunió con el ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Esta extensa gira culminará el miércoles 11 de marzo, al regresar a Argentina tras asistir a la ceremonia de transmisión del mando presidencial en Valparaíso, Chile.