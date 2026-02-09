El BCRA refuerza sus reservas con nuevas compras

El dólar oficial cierra su primera semana en descenso después de casi un mes, gracias a un flujo constante de divisas que permite al Banco Central seguir acumulando reservas, aunque con un enfoque moderado para mantener la estabilidad del mercado cambiario.

Descenso en el Tipo de Cambio Mayorista

En el segmento mayorista, el dólar finalizó en $1.432, reflejando una disminución diaria de $10. En el acumulado semanal, el tipo de cambio cayó $15, lo que se traduce en un retroceso cercano al 1% con respecto al cierre anterior. Actualmente, se encuentra a 9,9% del límite superior de la banda cambiaria, fijado en $1.574,05, situándose en el margen más amplio desde el 13 de octubre.

Movimientos en el Mercado de Divisas

El volumen de operaciones en el mercado de contado alcanzó los u$s541,934 millones, con u$s1.013 millones negociados en el segmento de futuros, según el operador Gustavo Quintana. Por otro lado, el dólar minorista cerró en $1.450 en el Banco Nación, con una baja acumulada semanal de $15 (-1%). El promedio del Banco Central entre las principales entidades financieras se situó en $1.463,64.

Comportamiento del Dólar Blue y Cripto

En el mercado informal, el dólar blue retrocedió $5 y terminó en $1.435, mientras que el dólar cripto, que opera de forma continua, se estabilizó alrededor de $1.496,55. En el sector financiero, los tipos de cambio MEP y CCL disminuyeron un 0,5%, situándose en $1.453,33 y $1.498,54, respectivamente.

Reservas y Compras del Banco Central

El Banco Central continuó comprando dólares, marcando 25 días consecutivos con saldo positivo. Este viernes, adquirió u$s51 millones, acumulando un total de u$s1.474 millones en lo que va del año. Así, las reservas brutas llegaron a u$s44.940 millones, tras un reciente pago de compromisos con el FMI que afectó la cifra total.

Perspectivas del Mercado y Demandas de Moneda Local

Los analistas siguen con atención las intervenciones del Banco Central en el mercado único y libre de cambios (MULC). Juan Manuel Franco, economista jefe en Grupo SBS, señaló que la intervención del Banco Central juega un papel crucial en este contexto, especialmente dado que la demanda de pesos comienza a reducirse.

La menor necesidad de liquidez en pesos podría influir en los flujos hacia el dólar, impactando así el equilibrio de oferta y demanda de divisas. Ante esta realidad, la autoridad monetaria ajusta su intervención para prevenir fluctuaciones bruscas en el tipo de cambio.

Desde AdCap Grupo Financiero se destaca que la tasa de compras oficiales ha mostrado una desaceleración reciente, impulsada por la búsqueda de estabilidad cambiaria en un entorno internacional caracterizado por la volatilidad. La combinación de una intervención menos agresiva, los pagos de deuda y la evolución de la oferta privada de dólares crean un panorama de relativa estabilidad en las cotizaciones cambiarias.