Jauría devasta más de 100 corderos en escuela agrotécnica de Tierra del Fuego

Más de cien corderos fueron sacrificados en un devastador ataque en la Escuela Agrotécnica "Nuestra Señora de la Candelaria", lo que ha generado una conmoción en la comunidad educativa y ha reavivado el debate sobre la tenencia responsable de mascotas en áreas rurales.

La Escuela Agrotécnica «Nuestra Señora de la Candelaria», ubicada en Río Grande, sufrió un ataque devastador cuando una jauría de perros se lanzó contra el ganado, resultando en la muerte de más de 120 corderos. A través de sus redes sociales, la institución salesiana expresó su profundo pesar por la pérdida, lamentando que el trabajo de un año, tanto de alumnos como de docentes, se ha visto arrasado en cuestión de horas.

Repercusiones del Ataque

Mauricio Hoyos, administrador de la escuela, informó que, aunque la cifra de corderos muertos sigue en aumento, ya se cuentan al menos 120 animales fallecidos. El ataque fue detectado un lunes, cuando se observó a perros merodeando por el campo, y los cuerpos de los corderos fueron hallados al día siguiente. Además, se reportaron entre 50 y 60 corderos heridos.

La Necesidad de Medidas Responsables

El comunicado del establecimiento subrayó que la tenencia responsable de animales es esencial para la conservación del ecosistema. Se hizo un llamado a la adopción de prácticas como el chipeo, la castración y la prohibición del abandono de mascotas. Desde la institución, instaron a las autoridades a intensificar la intervención de las áreas de zoonosis, para prevenir que situaciones como esta se repitan.

Un Llamado a la Acción

Hoyos expresó su descontento ante la falta de responsabilidad de algunos dueños de mascotas, quienes no toman las medidas necesarias para mantener a sus animales bajo control. «El ataque de estos perros se produce en un contexto donde el campo tiene más de dos mil hectáreas, lo que dificulta la vigilancia constante», añadió.