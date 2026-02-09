Villa María casi alcanza el lleno total en el Festival de Peñas, mientras Córdoba rompe otro récord turístico

La provincia de Córdoba se convirtió en el destino preferido para más de 260,000 turistas durante el primer fin de semana de febrero, marcando así un récord en esta temporada estival.

El Festival Internacional de Peñas en Villa María fue el motor que impulsó una ocupación hotelera del 99%. Este evento cultural, uno de los más esperados del verano, atrajo visitantes de todo el país y reafirmó la importancia de la oferta cultural en el crecimiento turístico de la región.

Desempeño Turístico en Córdoba

Según datos de la Agencia Córdoba Turismo, los niveles de ocupación en destinos clave fueron sobresalientes. Por ejemplo, Miramar alcanzó un 98%, mientras que La Cumbre tuvo un 95%. Otros lugares como Villa General Belgrano (87%), Embalse (85%), Nono (82%) y Villa Carlos Paz (82%) también se destacaron por su alta demanda.

Los Corredores Preferidos por los Turistas

Las zonas de Punilla, Calamuchita, Paravachasca y Traslasierra se consolidaron una vez más como los principales corredores turísticos. Estos valles no solo ofrecen belleza natural, sino que también cuentan con una variada agenda de festivales y actividades culturales que atraen a los viajeros.

Reconocimiento a la Agenda Cultural

Darío Capitani, presidente de la Agencia Córdoba Turismo, subrayó la importancia de este tipo de eventos: “La programación de festivales en Córdoba durante esta época resulta muy atractiva. Comenzamos febrero con gran éxito, recibiendo visitantes de distintos rincones del país”, afirmó.

Tendencias en Aumento y Proyecciones Futuras

Desde el comienzo del mes, más de 400,000 turistas han visitado Córdoba, manteniendo una tendencia de crecimiento constante. De cara al próximo fin de semana largo de Carnaval, Capitani compartió que las reservas son “muy buenas”, también impulsadas por eventos masivos como el Cosquín Rock, otro atractivo clave esta temporada.