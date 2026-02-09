Kicillof toma las riendas y se lanza a la proyección nacional; ¿qué estrategia esconde Máximo?

El peronismo de la provincia de Buenos Aires logró cerrar filas con una lista de unidad, evitando así una interna que amenazaba con dividir al partido en un momento crítico. El gobernador Axel Kicillof se aseguró la dirección del partido, mientras que Verónica Magario ocupará la vicepresidencia primera y Máximo Kirchner controlará el congreso partidario.

Después de un periodo de intensas negociaciones cargadas de desconfianza, el peronismo en Buenos Aires se presentó con una lista unificada que evoca la necesidad de cohesión en tiempos inciertos. Kicillof, quien mantuvo la incertidumbre hasta el último momento, no solo retiene su posición, sino que también formaliza la figura de Magario como su mano derecha.

Una Decisión en el Último Momento

Los acercamientos para evitar una contienda interna se dieron a través de conversaciones discretas. A pesar de los esfuerzos por mostrar un consenso amplio, existían tensiones entre Kicillof y Kirchner, que venían distanciándose en los últimos meses.

La última interacción significativa entre ambos líderes ocurrió después de las elecciones de octubre. Aunque se esperaba una reunión cara a cara para resolver diferencias, esta nunca se concretó. La falta de diálogo directo evidenció las fricciones persistentes en el partido.

Comunicaciones Clave y Negociaciones Críticas

Los negociadores de ambos lados, incluidos Facundo Tignanelli y Julio Alak, tuvieron que lidiar con múltiples vetos y exigencias. Mientras Kicillof priorizaba un liderazgo que reflejara el gobierno provincial, el kirchnerismo era reticente a ceder su influencia completamente.

Uno de los puntos más álgidos fue la vicepresidencia primera, que inicialmente fue un terreno de disputa. Kicillof dejó claro que no aceptaría cualquier candidatura, optando por Magario, a pesar de que su nombre había sido rechazado previamente por el kirchnerismo.

Un Control Partidario Asegurado

A pesar de las tensiones, el acuerdo final dejó claro que Kicillof se posiciona como el líder del partido, consolidando su poder para avanzar en un contexto político cada vez más complicado. La vicepresidencia segunda fue para Federico Otermín, un nombre confiable para Kirchner, asegurando así su representación dentro del nuevo marco.

Mariano Cascallares asumirá la Secretaría General, un rol que lo alinea más con la administración de Kicillof, mientras que Leonardo Nardini mantendrá su posición en la junta partidaria. A medida que se cierran otros cargos y acuerdos distritales, el Partido Justicialista de Buenos Aires comienza a mirar hacia el futuro, frente a los desafíos que se avecinan.

El Camino por Delante

Aunque el acuerdo evita una grieta interna inmediata, no resuelve las diferencias subyacentes ni restablece por completo las relaciones entre las principales figuras. Las tensiones permanecen, y el próximo objetivo será la preparación del partido para las elecciones de 2027, buscando posicionarse como una opción sólida frente al actual gobierno.

Con este nuevo esquema de poder, el peronismo bonaerense se enfrenta al reto de unir fuerzas y encontrar un rumbo claro, a la vez que mira cautelosamente hacia un panorama político en constante cambio.