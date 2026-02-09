Pronóstico del dólar: 45 economistas revelan nuevos precios para los próximos meses

El último informe del Banco Central revela pronósticos interesantes de 45 economistas locales sobre el comportamiento del dólar, la inflación y la actividad económica para los próximos meses.

Nuevos Pronósticos Cambiarios

A través de su Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), el Banco Central ha indicado que el tipo de cambio mayorista podría cerrar diciembre de 2026 en $1.750, un leve ajuste con respecto a la estimación anterior. Esto supone un aumento de aproximadamente 21% a lo largo del año.

Inflación en Ascenso

La proyección sobre el índice de precios al consumidor (IPC) es igualmente significativa. Se anticipa que la inflación mensual sea inferior al 2% a partir de abril, lo que indica una inercia más pronunciada de lo previsto. Los economistas prevén una inflación de 2.4% en enero, una marca que representa un incremento sobre lo anteriormente estimado.

Elementos que Influyen en la Estabilidad Cambiaria

Actualmente, el dólar mayorista se mantiene alrededor de $1.450, sostenido por ingresos de divisas por exportaciones y la compra de reservas por parte del Banco Central. Desde principios de año, la entidad ha adquirido más de u$s1.400 millones, lo que contribuye a la tranquilidad cambiaria.

Proyecciones por Mes

Según el REM, se espera que el dólar mayorista alcance $1.502 para finales de marzo, seguido de $1.526 en abril y alcanzando $1.549 a finales de mayo. Estos valores presentan una variación interanual de 20.9% para diciembre, un indicador de moderación en comparación con años anteriores.

Desafíos Estructurales y Riesgo País

Los desafíos del Gobierno, que influyen directamente en los precios, pasarán por retos políticos y decisiones económicas. La reciente renuncia de Marco Lavagna genera incertidumbre sobre las futuras mediciones del INDEC, lo que podría impactar en las expectativas del mercado.

Influencia de las Reservas

Las proyecciones tranquilizadoras sobre el dólar se deben, en parte, a un nuevo esquema de bandas cambiarias que ha ayudado a minimizar la presión sobre la divisa. Analistas como Juan Manuel Franco y Emilio Botto destacan la importancia de mantener un equilibrio en el mercado monetario y avanzar en reformas que den señales claras al mercado sobre la capacidad del Gobierno para manejar la legislación económica.

Inflación: Proyecciones a Corto Plazo

Los participantes del REM estiman para febrero una inflación de 2.1%, ligeramente por debajo del 2.6% que algunos analistas privados sugieren. Se espera que esta tendencia continúe con fluctuaciones leves sobre el índice de precios durante el año.

Resumen del Relevamiento y Expectativas Futuras

El REM indica que el tipo de cambio nominal promedio para febrero es de $1.475, representando una caída de $39.7 respecto al informe anterior. Los datos recopilados entre 28 y 30 de enero reflejan la opinión de 45 analistas sobre el futuro económico del país en virtud de la estabilidad del riesgo país y el manejo de reservas. Además, se anticipa que para el cuarto trimestre se registre un crecimiento de 0.1% en el PBI, aunque esto es ligeramente inferior a las expectativas previas.