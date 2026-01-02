El Biógrafo del Presidente se Involucra en la Controversia Libertaria sobre el Islam

Milei se Adueña del Podio: Encabeza el Ránking de Influyentes por Tercero Año Consecutivo

El presidente Javier Milei inicia el año celebrando su prominente posición en un ránking de influyentes, superando figuras de gran renombre como Donald Trump y Lionel Messi.

Un Ránking Controversial El mandatario argentino mostró su satisfacción en redes sociales al compartir la noticia de ser el líder de este listado, elaborado por el consultor Jorge Giacobbe. Milei, conocido por su estilo directo y provocador, se posiciona nuevamente en la cima, un hecho que no está exento de controversia.

Los Detalles del Reconocimiento En su publicación, Milei resalta su primera posición en este ránking por tercer año consecutivo, lo que evidencia una consolidación de su figura en el ámbito público. En su mensaje en X, enfatiza: «La Libertad avanza. Viva la libertad carajo».

¿Quiénes lo Acompañan en el Podio? El ranking incluye a reconocidas personalidades como el prócer José de San Martín, la ex presidenta Cristina Kirchner, el académico René Favaloro y otras figuras icónicas como Patricia Bullrich, Diego Maradona, Manuel Belgrano y Juan Domingo Perón, completando así un panorama de influencias que abarca desde la política hasta el deporte y la cultura.