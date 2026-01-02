Guía 2026: Cómo solicitar la devolución del 30% en compras en dólares

Desde el inicio de 2026, los consumidores argentinos pueden gestionar la restitución de las percepciones cobradas por sus compras en moneda extranjera durante el año anterior. Este reembolso se aplica al recargo del 30% sobre el dólar oficial, conocido como “dólar tarjeta”.

Este monto actúa como un anticipo del Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales. Para muchos, este monto no representa un impuesto definitivo y se puede reclamar ante la administración tributaria.

El sistema abarca tanto bienes como servicios pagados en pesos, lo que incluye gastos comunes como plataformas de streaming, pasajes aéreos y servicios turísticos contratados fuera del país.

¿Qué Gastos Son Elegibles para la Devolución?

La devolución es aplicable a quienes realizaron gastos en dólares durante 2025 y los pagaron en pesos. En estos casos, ARCA reconoce el 30% como percepción impositiva, facilitando su reintegro si el contribuyente no está sujeto a impuestos específicos.

Las operaciones que entran en este régimen incluyen compras de bienes en el exterior, pagos por servicios digitales en dólares (como Netflix, Spotify, Disney+ y YouTube Premium) y gastos relacionados con viajes fuera del país.

Asimismo, se contemplan pasajes aéreos internacionales y servicios turísticos adquiridos a través de agencias, como paquetes o excursiones en el extranjero.

La contadora Romina Cetti, en conversación con iProUP, advierte que este año podría disminuir el número de reclamos: «Debido a que muchos optaron por pagar esos consumos directamente con dólares, dada la diferencia entre el dólar oficial y el dólar tarjeta». Actualmente, el dólar oficial se sitúa en $1.480, mientras que el dólar tarjeta alcanza los $1.924.

«Todavía hay clientes que iniciaron reclamos por ejercicios anteriores (2023, 2024) y no han recibido respuesta positiva», agrega Cetti.

Cómo Solicitar la Devolución a ARCA

El proceso se efectúa en línea a través del sitio web oficial del organismo. Para comenzar, el contribuyente debe ingresar su CUIT y clave fiscal.

Una vez logueado, debe acceder al servicio «Devolución de percepciones» y seleccionar el período fiscal correspondiente a 2025. Luego, debe optar por «Pago a cuenta» y marcar la percepción por compras en el exterior bajo la Resolución General 4815.

El sistema mostrará diversas categorías de consumos en dólares, como gastos con tarjetas de crédito o débito, pasajes aéreos, servicios turísticos y plataformas digitales. Tras ingresar esta información, el trámite se puede finalizar.

Después de eso, ARCA evaluará cada solicitud y cruzará los datos con la situación económica del contribuyente. Si corresponde, se notificará el momento en que se acreditará el 30% de devolución.

Gastos que No Califican para Reintegro

No todos los gastos en moneda extranjera son elegibles para el reintegro. El régimen excluye ciertas operaciones específicas, independientemente de que se paguen en dólares.

Entre los gastos no reintegrables se encuentran la compra de medicamentos, la adquisición de libros físicos o digitales y el uso de plataformas educativas o software con fines académicos.

Además, quedan excluidos los servicios de transporte terrestre hacia países limítrofes, los gastos relacionados con proyectos de investigación en organizaciones estatales o academias, así como la adquisición de materiales en el exterior para combatir incendios o actividades de protección civil, según la normativa vigente.

¿Quiénes Pueden Reclamar el Reintegro del Dólar Tarjeta?

Los contribuyentes que pueden solicitar la devolución incluyen principalmente a quienes no tributan Ganancias ni Bienes Personales, o están inscriptos en solo uno de estos impuestos en condiciones específicas.

Tienen derecho al reintegro aquellos que no están registrados en Ganancias ni deben hacerlo, así como aquellos que tributan Ganancias pero no Bienes Personales, exclusivamente por percepciones bajo el código 219.

También se incluyen los contribuyentes registrados en Bienes Personales pero no en Ganancias, en este caso por percepciones identificadas con el código 217.

En cuanto a los trabajadores en relación de dependencia, pueden reclamar quienes no tienen retenciones de Ganancias por parte de su empleador y aquellos a quienes se les aplicó la percepción bajo el código 219.

Este mecanismo busca devolver un adelanto impositivo que, para muchos usuarios de tarjeta, ha representado un costo adicional en sus consumos habituales en dólares, y ahora puede recuperarse a través de un trámite digital ante ARCA.