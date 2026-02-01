El Cadaño Palavecino responde a las cantantes tras el polémico episodio en Cosquín

Chaqueño Palavecino responde a críticas por cantar con Javier Milei

El reconocido músico chaqueño se defiende tras las acusaciones de "alcahuete" que surgieron después de su actuación con el presidente.

El Chaqueño Palavecino, tras su participación en el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María junto al presidente Javier Milei, ha enfrentado severas críticas de artistas como Luciana Jury y Susy Shock, quienes lo señalaron como un «alcahuete del poder». En respuesta, el músico decidió aclarar su postura en una reciente entrevista radial.

Defensa ante las críticas

En una entrevista con Radio Mitre, el Chaqueño afirmó: «Yo canto y hago vibrar a la gente, hago lo que Dios me ha dado», dejando en claro que no se siente representado por los términos empleados por sus críticos. «Alcahuete no soy», aseveró con firmeza.

Una trayectoria con encuentros relevantes

Palavecino enfatizó que a lo largo de su carrera ha compartido escenario con diversas figuras políticas, recordando momentos con expresidentes como Raúl Alfonsín, Carlos Menem y Néstor Kirchner. Sin embargo, aclaró que nunca había cantado junto a ellos como lo hizo con Milei.

Respetando la investidura

El músico justificó su decisión de cantar con el actual presidente señalando que «es el presidente de los argentinos» y merece «respeto». «No hice nada malo, cantar», comentó, reforzando su punto de vista sobre su actuación.

El momento en el escenario

En el relato de su encuentro, Palavecino compartió que se acercó al palco para saludar a Milei, quien le pidió interpretar «Amor Salvaje». «Le dije que venga y cante, como un cantor más. Siempre invitamos gente», explicó, subrayando la espontaneidad del momento. Milei, visiblemente emocionado, se unió a la actuación, lo que generó un ambiente festivo.

Reacción del público en Cosquín

Las críticas de Jury y Shock surgieron en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín, donde una de ellas recibió abucheos tras realizar comentarios políticos. «Gracias porque es un folklore que no es ningún alcahuete del poder de turno», dijo Shock, dirigiéndose a Palavecino en un tono confrontativo, que generó una respuesta emotiva del público en contraste con el recibimiento a Milei.

