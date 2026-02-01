Sporting Cristal vs Garcilaso EN VIVO: Sigue el duelo del Torneo Apertura 2026 desde Cusco minuto a minuto.

Duelo Épico en el Apertura 2026: Cerveceros y Rico Garci se Enfrentan

El apasionante encuentro entre los ‘cerveceros’ y el ‘rico Garci’ tendrá lugar hoy, domingo 1 de febrero, en el icónico Estadio Inca Garcilaso de la Vega, marcando el inicio del Torneo Apertura 2026.

Este emocionante partido comenzará a las 13:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador. Los aficionados en Venezuela, Bolivia y Miami podrán seguirlo a partir de las 14:00 horas. Mientras tanto, aquellos en Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil disfrutarán del juego desde las 15:00 horas.

Expectativas para el Partido

Ambos equipos llegan a este primer encuentro con grandes expectativas y un fuerte deseo de comenzar la competencia con el pie derecho. La afición está ansiosa por ver quién se alzará con la victoria en este emocionante arranque del torneo.

¿Dónde Ver el Partido?

Los fanáticos que deseen seguir de cerca cada jugada pueden sintonizar diversos canales de televisión que transmitirán el partido en vivo, así como plataformas de streaming que ofrecerán cobertura completa.

Historial de Encuentros