El CEDEAR Cripto que Wall Street Predice que Subirá un 100%

A medida que los mercados se mueven, un poderoso jugador de Wall Street ha decidido aumentar su participación en una alternativa a Bitcoin, generando gran expectación en el sector financiero y económico.

En un momento de turbulencias para los criptoactivos, Morgan Stanley ha incrementado considerablemente su inversión en Bitmine Immersion Technologies (BMNR), una empresa que se destaca por su enfoque en Ethereum. Este movimiento subraya la confianza de las instituciones más grandes del mundo en diversificar sus carteras más allá del líder del mercado.

Inversión Sólida en un Mercado Turbulento

A pesar de la reciente caída en el mercado de criptomonedas, donde BMNR vio una disminución del 48% en el trimestre y un 60% en seis meses, Morgan Stanley ha aumentado su participación en esta firma en un 26%, alcanzando más de 12,1 millones de acciones valoradas en aproximadamente 331 millones de dólares. Este movimiento fue detallado en el formulario 13F presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).

Más Inversores se Sumaron a la Oportunidad Cripto

No solo Morgan Stanley ha adoptado esta estrategia. Otras instituciones financieras están haciendo lo mismo, reflejando un interés creciente en el sector cripto más allá de Bitcoin:

ARK Investment Management elevó su participación en un 27%, alcanzando más de 9,4 millones de acciones por un total de 256 millones de dólares.

BlackRock incrementó su participación en un 166%.

Goldman Sachs aumentó su interés en un asombroso 588%.

Vanguard y Bank of America también han recibido una fuerte inyección de fondos en este segmento.

Además, otras entidades como Charles Schwab y Citigroup se unieron a esta tendencia de acumulación de acciones durante el mismo período.

Bitmine: La Nueva Jugadora en la Escena Cripto

Bitmine no es un actor tradicional en el universo cripto; se ha establecido como la principal empresa de tesorería enfocada en Ethereum. Durante la fase reciente de aumento de su participación, la compañía adquirió 45.759 ETH, sumando sus reservas a más de 4,37 millones de ETH, con un valor de mercado que se cuenta en miles de millones de dólares.

Este enfoque ha permitido que el valor neto de mercado (mNAV) de Bitmine se mantenga por encima de 1, indicativo de la percepción positiva del mercado sobre sus activos en relación con su capitalización bursátil.

Cambio en la Perspectiva Institucional

El aumento en las inversiones por parte de Morgan Stanley y otros gigantes financieros no es solo notable por su magnitud, sino que sugiere un cambio en cómo el capital tradicional está mirando el mundo de las criptomonedas. Esta tendencia sugiere que las instituciones están comenzando a ver valor en un ecosistema más amplio que incluye a Ethereum y su infraestructura, en lugar de enfocarse exclusivamente en Bitcoin.

Invirtiendo en CEDEAR

Para los inversores en el mercado local, es posible acceder a las acciones de Bitmine mediante Certificados de Depósito Argentinos (CEDEAR). Con precios actuales alrededor de $3.550 y un ratio de 8:1, los CEDEAR permiten operar en dólares o pesos, facilitando el acceso a este segmento del mercado cripto.

Implicaciones para el Mercado Cripto

El aumento de la inversión institucional en empresas como Bitmine podría tener diversas repercusiones:

Redistribución del Interés Institucional: Esto podría abrir la puerta a nuevas oportunidades y alternativas en el mundo cripto, alejándose de un enfoque centrado solo en Bitcoin.

Este interés creciente puede legitimar aún más a Ethereum como una opción viable de inversión para grandes actores financieros.

Reconfiguración de Activos Cripto: Es posible que el movimiento de capital en el sector cripto se esté transformando, especialmente en períodos de alta volatilidad.

A pesar de estas oportunidades, los inversores deben estar conscientes de los riesgos significativos que implica el mercado cripto, donde la volatilidad puede ser extrema y los resultados pasados no garantizan futuros rendimientos.