Violencia en el Congreso: Manifestantes y Policía en enfrentamiento

Tensión en Buenos Aires: La Resistencia de los Manifestantes Ante la Reforma Laboral
Ayer por la tarde, la Avenida Rivadavia se convirtió en un hervidero de emociones y enfrentamientos cuando cientos de manifestantes, en su mayoría de agrupaciones de izquierda, se congregaron para oponerse a la reforma laboral en discusión en el Congreso. La situación se tornó violenta cuando las fuerzas de seguridad intervinieron.
Pasadas las seis de la tarde, la Policía Federal y Gendarmería tomaron medidas enérgicas contra un grupo de manifestantes que había superado las vallas de seguridad. En un intento por controlar la situación, las autoridades usaron balas de goma y gases lacrimógenos, desatando el caos en la vía pública.
Inicio de la Protesta y Conflictos Iniciales
El inicio de la tensión se registró alrededor de las 17 horas, cuando los manifestantes comenzaron a dispersarse tras haber expresado su rechazo a la reforma laboral. Sin embargo, un grupo permaneció en la Avenida Rivadavia, lo que llevó a Gendarmería a lanzar los primeros chorros de agua desde los carros hidrantes.
Resistencia de los Manifestantes
A pesar de los intentos de dispersión, los protestantes se reagruparon rápidamente. La situación se intensificó cuando, pasadas las 16:30, se produjo un intento de derribar el vallado que interrumpía el avance hacia el Congreso. Ante esta situación, Gendarmería intensificó sus acciones, reemplazando el uso de agua por gases lacrimógenos.
Violencia y Detenciones Durante la Protesta
Durante los enfrentamientos, la Policía Federal reportó la detención de cuatro individuos, mientras que la Policía de la Ciudad arrestó a tres hombres por “daños” y “resistencia a la autoridad”. Además, otras cinco personas fueron detenidas en un operativo aleatorio en la esquina de Santiago del Estero y Avenida de Mayo, dos de ellas menores de edad.
Cargos y Antecedentes de los Detenidos
Los arrestos se realizaron en el contexto de un intento de robo múltiple a un asistente de la protesta. Entre los detenidos, un joven de 17 años contaba con un pedido de captura por un intento de robo automotor del 26 de agosto de 2025.
La jornada estuvo marcada por la tensión entre quienes se manifiestan por sus derechos laborales y el despliegue de fuerzas de seguridad, en una clara muestra del conflicto que genera la discusión de políticas laborales en Argentina.