Violencia en el Congreso: Manifestantes y Policía en enfrentamiento

Tensión en Buenos Aires: La Resistencia de los Manifestantes Ante la Reforma Laboral

Ayer por la tarde, la Avenida Rivadavia se convirtió en un hervidero de emociones y enfrentamientos cuando cientos de manifestantes, en su mayoría de agrupaciones de izquierda, se congregaron para oponerse a la reforma laboral en discusión en el Congreso. La situación se tornó violenta cuando las fuerzas de seguridad intervinieron.

Pasadas las seis de la tarde, la Policía Federal y Gendarmería tomaron medidas enérgicas contra un grupo de manifestantes que había superado las vallas de seguridad. En un intento por controlar la situación, las autoridades usaron balas de goma y gases lacrimógenos, desatando el caos en la vía pública.

Inicio de la Protesta y Conflictos Iniciales

El inicio de la tensión se registró alrededor de las 17 horas, cuando los manifestantes comenzaron a dispersarse tras haber expresado su rechazo a la reforma laboral. Sin embargo, un grupo permaneció en la Avenida Rivadavia, lo que llevó a Gendarmería a lanzar los primeros chorros de agua desde los carros hidrantes.

Resistencia de los Manifestantes

A pesar de los intentos de dispersión, los protestantes se reagruparon rápidamente. La situación se intensificó cuando, pasadas las 16:30, se produjo un intento de derribar el vallado que interrumpía el avance hacia el Congreso. Ante esta situación, Gendarmería intensificó sus acciones, reemplazando el uso de agua por gases lacrimógenos.

Violencia y Detenciones Durante la Protesta

Durante los enfrentamientos, la Policía Federal reportó la detención de cuatro individuos, mientras que la Policía de la Ciudad arrestó a tres hombres por “daños” y “resistencia a la autoridad”. Además, otras cinco personas fueron detenidas en un operativo aleatorio en la esquina de Santiago del Estero y Avenida de Mayo, dos de ellas menores de edad.

Cargos y Antecedentes de los Detenidos

Los arrestos se realizaron en el contexto de un intento de robo múltiple a un asistente de la protesta. Entre los detenidos, un joven de 17 años contaba con un pedido de captura por un intento de robo automotor del 26 de agosto de 2025.