La economía argentina inicia el año con un aumento del 1,7% en los precios mayoristas, lo que refleja una variación interanual del 26,4%. Este dato, presentado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), muestra un contexto inflacionario que sigue siendo objeto de debate.

Determinantes del Aumento Mensual

El incremento mensual en enero se deriva principalmente de un aumento del 1,7% en los “Productos nacionales” y del 1,5% en los “Productos importados”. En diciembre, el indicador había presentado una inflación mayorista del 2,4%.

Reacciones del Gobierno

El presidente Javier Milei expresó su satisfacción ante estos datos, afirmando en redes sociales que este aumento es parte de un proceso de “reacomodamiento de precios” tras el legado de administraciones anteriores. Su mensaje sugiere que los temores sobre una crisis inflacionaria son, en su opinión, infundados.

Productos que Impactan el Índice

Dentro de los “Productos nacionales”, los que más contribuyeron al índice de precios internos al por mayor (IPIM) fueron:

Productos agropecuarios: 0,49%

0,49% Alimentos y bebidas: 0,29%

0,29% Productos refinados del petróleo: 0,14%

0,14% Tabaco: 0,12%

0,12% Sustancias y productos químicos: 0,09%

Índices Relacionados

El índice de precios básicos al por mayor (IPP) también experimentó un aumento del 1,6%, impulsado por un incremento del 2,4% en los “Productos primarios” y del 1,2% en “Productos manufacturados y energía eléctrica”.

Evaluación de la Inflación por Expertos

Con respecto a la tendencia inflacionaria, el economista Iván Cachanosky, de la Fundación Libertad y Progreso, menciona que los datos revelan una desaceleración en la inflación mayorista desde octubre. Resalta que, salvo el mes de diciembre, los precios han estado por debajo del 2%, lo que podría indicar que la inflación comenzará a ceder en los próximos meses.

Cachanosky también señala que, a pesar de la moderación, los datos preliminares de febrero sugieren que la inflación podría mantenerse elevada, y anticipa que la reducción efectiva de la inflación podría reanudarse en marzo.

Conclusión de un Mes Clave

A medida que la economía argentina navega por un contexto desafiante, las fluctuaciones en los precios mayoristas son un reflejo de la complejidad económica actual y se convierten en un tema central en los próximos debates económicos del país.