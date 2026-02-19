Revelan la causa de la muerte de Sofía Devries, la joven desaparecida en Puerto Madryn.

La joven buzo de 23 años, Sofía Devries, desapareció el lunes mientras realizaba una inmersión en Puerto Madryn. Su cuerpo fue encontrado el miércoles y, según el informe preliminar de autopsia, su fallecimiento se debió a un ahogamiento.

Detalles de la Autopsia

El primer informe forense indica que la causa de muerte se debió a asfixia por sumersión, y no se han hallado signos de intervención de terceros en su deceso. Sin embargo, se esperan resultados adicionales de pericias que complementarán el informe en los próximos días.

Hallazgo del Cuerpo

El cuerpo de Sofía fue localizado por la Prefectura Naval Argentina a las 12 del miércoles, en una profundidad de 20 metros, en el área donde el grupo había comenzado su actividad de buceo.

Condiciones de la Búsqueda

A pesar de que la zona ya había sido examinada en días anteriores, los investigadores señalaron que existe baja visibilidad a esa profundidad, lo que complicó las labores de búsqueda.

Investigación en Curso

El novio de Sofía, Leonardo Alonso, y sus padres están en Puerto Madryn, acompañando al fiscal Alex Williams en la pesquisa. Se busca determinar si la joven sufrió una descompensación bajo el agua o si hubo negligencia por parte de los responsables.

El Contexto del Accidente

Sofía estaba en el proceso de obtener su certificación como buzo en una inmersión en un barco hundido en Punta Cuevas. Testigos informaron que ella se encontraba a 25 metros de profundidad y, tras experimentar un problema, no pudo ascender.

Desarrollo de la Investigación

La función del caso estaba inicialmente en manos de la fiscal María Angélica Cárcano, pero luego pasó al fiscal Williams. Hasta el momento, no hay imputados en la investigación. Se han entrevistado a varios participantes de la actividad para reconstruir lo sucedido y evaluar posibles responsabilidades penales por el evento.

Traslado y Despedida

El cuerpo de Sofía será trasladado desde Chubut a Moreno para que amigos y familiares le den un último adiós en su ciudad natal.

Una Joven Prometedora

Nacida en Moreno, Sofía había finalizado su carrera en Comunicación Social y Relaciones Públicas en la UADE, además de tener un título en Administración de Empresas. Era conocida por su afición por el buceo y su relación con Leonardo, con quien emprendía un negocio de fertilizantes orgánicos.

En redes sociales, Sofía compartía su vida como modelo de maquillaje y sus aventuras de viaje, reflejando su espíritu inquieto y aventurero.

Condiciones del Buceo

Se reportó que las condiciones climáticas previo al descenso eran desfavorables. A pesar de que el grupo se sumergió cuando mejoraron, los expertos advirtieron sobre la limitada visibilidad, que en ocasiones reduce de 20 a tan solo 5 metros.

Acciones de Emergencia

Durante el accidente, tres de los siete buzos debieron recibir atención médica en el Hospital Andrés Isola, incluido el instructor, quien intentó localizar a Sofía bajo el agua. El protocolo de emergencia fue activado por la fiscalía, que movilizó recursos especializados para su búsqueda.

El operativo culminó exitosamente el miércoles con el hallazgo del cuerpo de Sofía, dejando a la comunidad sumida en el dolor y la reflexión sobre la seguridad en actividades acuáticas.