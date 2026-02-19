Skaters atrapados por avalancha en California piden ayuda con función SOS del iPhone

Una devastadora avalancha cerca de Lake Tahoe ha cobrado la vida de al menos ocho personas de un grupo de esquiadores. Afortunadamente, seis sobrevivientes lograron utilizar la función de emergencia SOS del iPhone para solicitar ayuda, mientras esperaban bajo una lona en medio del caos.

La tragedia ocurrió el pasado martes, cuando la avalancha sorprendió a un grupo de 15 personas, tres de ellas guías de Blackbird Mountain Guides y el resto clientes. Según la oficina del sheriff del condado de Nevada, los seis sobrevivientes fueron localizados gracias a las comunicaciones establecidas a través del iPhone, que conecta con satélites en áreas sin servicio celular.

Uso vital del SOS del iPhone en situaciones extremas

La función de emergencia SOS, introducida por Apple en 2022, permite enviar mensajes a las autoridades, incluso sin una señal de celular o Wi-Fi. Los equipos de rescate pudieron identificar a los sobrevivientes mediante las instrucciones recibidas por el sheriff, Shannan Moon.

Don O’Keefe, responsable de la seguridad en el servicio de emergencia de California, comentó que su equipo mantuvo una conversación de más de cuatro horas con uno de los guías atrapados, lo que facilitó la coordinación de los esfuerzos de rescate. Este contacto se realizó mediante un localizador personal que también utiliza señales satelitales para mantener la comunicación durante emergencias.

Una búsqueda continua

Hasta el momento, se reporta que una novena persona del grupo sigue desaparecida, aunque se presume que también ha fallecido. La respuesta rápida y la tecnología moderna jugaron un papel crucial en la identificación de los sobrevivientes y en la gestión de la crisis.

Los beneficios de la tecnología a favor de la seguridad

La funcionalidad SOS del iPhone está disponible sin costo adicional durante dos años tras la compra de un iPhone 14 o modelos posteriores. Este sistema no solo ayuda a los usuarios a conectar con servicios de emergencias, sino que también proporciona información crítica como el estado médico y la ubicación precisa, incluyendo la altitud y el nivel de batería, si se han agregado previamente.

Este trágico evento no es la primera vez que la tecnología de Apple se utiliza para salvar vidas. Se ha reportado que la función SOS ha asistido a personas que sufrieron lesiones serias en excursiones y otras situaciones de peligro en diferentes estados, evidenciando así su valor en momentos de crisis.