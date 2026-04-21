El CEO de Circle promete una stablecoin china

Jeremy Allaire, máximo referente de Circle Internet Group, anticipa una innovadora stablecoin respaldada por el yuan en un periodo de tres a cinco años, una transformación que podría alterar el panorama del comercio internacional y desestabilizar la hegemonía del dólar en el ámbito digital.

Allaire subraya que hay una «oportunidad tremenda» para el desarrollo de esta moneda digital, dando un paso firme en un contexto donde las criptomonedas están comenzando a jugar un papel crucial en las dinámicas del comercio global.

El CEO de Circle pronostica que China lanzará su stablecoin en un lapso de tres a cinco años, un movimiento que marcaría un cambio radical en su estrategia frente a los criptoactivos y modificaría la forma en que se realizan las transacciones internacionales.

El Papel Transformador de las Stablecoins

Las stablecoins están evolucionando de meras herramientas dentro del ecosistema cripto a convertirse en activos fundamentales del sistema financiero global. En este marco, Allaire destacó cómo estas monedas podrían funcionar como herramientas para «exportar» divisas nacionales y facilitar pagos internacionales de forma más rápida y accesible.

La llegada de una stablecoin yuan no solo desafiaría la supremacía de las monedas digitales ligadas al dólar, como el USDC, también emitido por Circle, sino que también podría acelerar la internacionalización de la moneda china, particularmente en rutas comerciales donde ya tiene una sólida presencia.

Contradicciones en el Mundo del Yuan Digital

Pese a las expectativas, el camino hacia esta stablecoin no es simple. China ha mantenido una postura estricta ante iniciativas privadas, prohibiendo la emisión no regulada de stablecoins relacionadas con su moneda en el extranjero. Sin embargo, el Banco Popular de China ha estado promoviendo el desarrollo del yuan digital (e-CNY), que ya avanza en su implementación.

Este enfoque dual sugiere que una futura stablecoin en yuan estará fuertemente controlada por el estado, integrándose dentro de una estrategia más amplia de digitalización financiera del país.

La posible introducción de esta stablecoin podría intensificar la competencia tecnológica y monetaria entre las superpotencias, además, Allaire menciona que esta evolución constituye una «competencia de características» entre monedas, donde la eficiencia digital se vuelve crucial.

El interés por las stablecoins ya presenta un crecimiento notable, especialmente en tiempos de incertidumbre global. Circle ha notado una alza considerable en el uso de su USDC, impulsada por tensiones geopolíticas y la necesidad de contar con activos digitales estables para transacciones internacionales.