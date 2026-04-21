Malas noticias para Tapia y Toviggino: destituyen al juez ‘amigo’ encargado del caso de detención

La Tormenta Judicial que Afecta a la AFA: ¿Qué Hay Detrás del Pedido de Detención a Tapia y Toviggino?

En medio de un contexto futbolístico intenso, la AFA se encuentra en el ojo de una tormenta judicial que pone en jaque a sus líderes. Claudio «Chiqui» Tapia y su socio, Pablo Toviggino, enfrentan graves acusaciones de lavado de dinero.

La Vulnerabilidad de la AFA y su Presidente

El presidente de la AFA, Claudio Tapia, que había soñado con un Mundial brillante, ahora enfrenta una dura realidad. Su figura se encuentra bajo la lupa judicial, a la que se suma un nuevo pedido de detención por parte del fiscal federal Pedro Simón.

Las Nuevas Acusaciones

El pedido de detención para Tapia y Toviggino se basa en presuntos delitos relacionados con el lavado de dinero. Esta situación pone en evidencia la fragilidad del mando en la AFA, especialmente ante la inminente salida de su juez de referencia, Sebastián Argibay, quien hasta ahora había llevado el caso.

Un Cambio en el Poder Judicial

La Cámara de Tucumán ha decidido remover a Argibay, lo que implica que un nuevo magistrado tendrá la responsabilidad de determinar el futuro de Tapia y Toviggino. Los jueces Miguel Contreras, José Manuel Díaz Velez y Guillermo Díaz Martínez estarán al frente de esta resolución.

Desconfianza en el Sistema Judicial

La desconfianza en el sistema judicial es palpable, y muchos se preguntan si el pedido de detención no es más que una estrategia para «unificar causas» en un ambiente complicado, donde se juegan intereses elevados.

Las Conexiones Políticas Detrás del Caso

Las relaciones entre los poderosos, como el ex gobernador Gerardo Zamora y el actual presidente de la cámara baja, Sergio Massa, generan dudas sobre la independencia judicial en este caso. Los rumores sugieren que estas conexiones podrían influir en el resultado del proceso.

La Fortuna Sospechosa de Toviggino

Toviggino, tesorero de la AFA, cuenta con una trayectoria de negocios turbios que involucran a su familia en empresas que han facturado montos exorbitantes a la institución. La investigación apunta a una preocupante red de testaferros, generando interrogantes sobre la administración del dinero del fútbol argentino.

Operaciones Financieras en el Centro de la Controversia

Maria Florencia Sartirana, actual pareja de Toviggino y empleada de la AFA, ha estado involucrada en operaciones financieras que han llamado la atención de las autoridades. Movimientos sospechosos de dinero han llevado al dueño de un banco a presentar denuncias ante organismos de control.

Intervención Política en la Crisis Financiera

Incluso figuras políticas como el diputado kirchnerista Carlos Heller han intentado intervenir para proteger a sus amigos, trasladando cantidades significativas de dinero a su propio banco. La sombra de la corrupción parece extenderse más allá de las fronteras de la AFA.

El futuro de la AFA y sus líderes está lleno de incertidumbre, a medida que se desarrollan los acontecimientos judiciales. La comunidad futbolística observa atentamente este desenlace que podría cambiar la historia del fútbol argentino.