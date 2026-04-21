Cabernet Sauvignon: Claves de Producción, Calidad y Retos

El mundo de la vitivinicultura en Argentina está en plena evolución, destacándose la importancia del Cabernet Sauvignon en un paisaje dominado por el Malbec. A medida que se reduce la superficie cultivada, esta cepa encuentra su espacio y comunidad.

La vitivinicultura argentina se encuentra en un proceso de transformación notable, con un enfoque hacia la diversificación de las variedades de uva. En este contexto, el Cabernet Sauvignon emerge como un jugador clave, aunque sin desplazar al famoso Malbec.

Superficie y Proporción de Cabernet Sauvignon

En una conversación reciente con Canal E, el periodista de vinos José Luis Belluscio expuso datos relevantes: “En el año 2025, se prevé que haya 196.220 hectáreas de viñedos en Argentina”. Esta cifra refleja una significativa reducción de “alrededor de 30.000 hectáreas” desde el 2014, un cambio que impacta en la oferta vitivinícola del país.

En este panorama, el Cabernet Sauvignon ocupa un lugar destacado, representando “12.300 hectáreas, es decir, el 6.3% de la superficie total vitivinícola”. Esta proporción ilustra su relevancia, aunque aún se encuentra a la sombra del Malbec.

Versatilidad y Potencial del Cabernet Sauvignon

Belluscio profundizó sobre las características de esta cepa. “El Cabernet Sauvignon es el resultado de la unión entre la Cabernet Franc y la Sauvignon Blanc”, originaria de Burdeos, Francia. En tierras argentinas, aunque aún no ha alcanzado el reconocimiento del Malbec, tiene un gran potencial gracias a su adaptabilidad. “Se puede vinificar como vino tinto, rosado e incluso espumante”, enfatizó.

Calidad y Mercado: Un Balance Delicado

El especialista fue claro al abordar el tema de precio y calidad. “Una cepa no se mide por su precio, sino por la calidad que ofrece”, resaltó Belluscio. Aseguró que el costo final del vino depende tanto del cuidado en el viñedo como del trabajo en la bodega.

Asimismo, destacó que “el vino nace en el viñedo”, subrayando que una buena uva es fundamental para un producto excepcional. Sin embargo, un mal proceso de vinificación puede arruinar incluso las mejores uvas.

En el mercado internacional, el Cabernet Sauvignon tiene un papel secundario comparado con el Malbec, con exportaciones que apenas alcanzan “68 millones de dólares”, lo que palidece frente al varietal insignia argentino. Esto se debe a la competencia con países como Estados Unidos y Chile, donde la cepa tiene una mayor presencia.

El Potencial de Guarda del Cabernet Sauvignon

Por último, Belluscio destacó el potencial de guarda del Cabernet Sauvignon. “Las grandes cepas tienen la posibilidad de envejecer bien”, aunque enfatizó que esto depende de la calidad tanto de la producción como del proceso de crianza en barrica.