Resultados de la Quiniela del Lunes 20 de Abril: Nacional y Provincia al Día

La emoción de la Quiniela sigue cautivando a los argentinos. Aquí te traemos los resultados más recientes de las distintas modalidades del juego que puedes disfrutar a diario.

La quiniela es el pasatiempo más querido en Argentina, administrado por las loterías locales de cada provincia. A diferencia de otros juegos, su sistema se basa en los resultados de los apostadores, sin un pozo acumulado de premios.

Resultados Quiniela LA PREVIA del 20 de abril

• Primer lugar: 0302. Aquí están los 20 números sorteados: 0302, 5055, 5934, 9659, 4121, 0325, 9372, 2122, 1851, 3647, 4705, 8002, 1179, 0277, 2053, 2354, 1642, 6136, 1003, 5762.

Resultados Quiniela LA PRIMERA del 20 de abril

• Primer lugar: 4860. Los 20 números sorteados son: 4860, 5865, 4095, 5001, 5313, 6382, 7833, 8827, 1073, 2607, 8550, 8925, 9074, 0672, 3343, 4180, 1779, 2868, 6832, 7142.

Resultados Quiniela MATUTINA del 20 de abril

• Primer lugar: 5699. Estos son los 20 números sorteados: 5699, 7001, 6006, 9766, 6408, 0267, 5703, 0287, 6948, 1535, 2890, 2237, 5583, 7814, 0819, 7501, 7056, 4423, 2552, 2345.

Resultados Quiniela VESPERTINA del 20 de abril

• Primer lugar: 1229. A continuación, los 20 números sorteados: 1229, 2913, 3705, 2325, 2668, 7134, 2740, 4969, 0064, 0472, 9629, 2690, 5342, 9814, 0798, 4182, 1627, 8171, 4992, 7059.

Resultados Quiniela NOCTURNA del 20 de abril

• Primer lugar: 1062. Los números sorteados son: 1062, 8364, 6581, 7262, 1830, 1119, 9681, 5758, 0053, 1987, 6765, 5955, 2882, 5145, 6402, 1698, 0914, 0197, 5031, 4089.

Resultados de la Quiniela por Provincia

Córdoba: La Previa: 4946, La Primera: 4932, Matutina: 4367, Vespertina: 9614, Nocturna: 1667.

Santa Fe: La Previa: 7178, La Primera: 8068, Matutina: 2671, Vespertina: 3061, Nocturna: 5016.

Entre Ríos: La Previa: 6609, La Primera: 4708, Matutina: 5288, Vespertina: 6165, Nocturna: 8024.

¿Cómo jugar a la Quiniela?

Participar en la Quiniela es sencillo. Los jugadores apuestan una cantidad de dinero a números que pueden tener entre una y cuatro cifras. Los sorteos se llevan a cabo varias veces durante el día, brindando múltiples oportunidades de ganar.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se efectúan de lunes a sábados en cinco turnos: La Previa a las 10:15 hs, La Primera a las 12:00 hs, Matutina a las 15:00 hs, Vespertina a las 18:00 hs y Nocturna a las 21:00 hs.