El Chef de Algoritmos que Transforma Argentina con IA

Gonzalo Almada Massey, un chef argentino de 49 años, está transformando el arte culinario al integrar algoritmos en sus creaciones. Su enfoque innovador ha sido bien recibido tanto por colegas experimentados como por jóvenes chefs, quienes se muestran entusiasmados con sus métodos.

Almada Massey, un apasionado de la gastronomía desde los 18 años, ha recorrido un largo camino desde su inicio como ayudante de pizzero hasta convertirse en un referente en su campo. Con una sólida formación en el Instituto Superior de Hotelería y Gastronomía Perito Moreno, ha trabajado en diversas cocinas, tanto en Argentina como en España. Desde su llegada a Necochea en 2001, ha estado constantemente buscando maneras de actualizarse y adaptarse a las nuevas tendencias, incluyendo la utilización de Inteligencia Artificial (IA).

Capacitación y Colaboración en la Cocina

Dos años atrás, Almada Massey decidió experimentar con IA en su cocina. Compartió su proyecto con el sindicato gastronómico, y pronto, se organizaron capacitaciones para chefs interesados. «Probamos varias recetas hasta que nos sentimos listos para presentar nuestras ideas en el primer curso de capacitación en Paraná», explica.

«La IA facilita el cálculo de costos y brinda más tiempo para el proceso creativo», señala Almada Massey.



Creaciones Gastronómicas Únicas

Con su equipo, Almada Massey ha demostrado que la IA, combinada con productos regionales, puede dar lugar a recetas innovadoras y sorprendentes. «Creamos platos exóticos que, a pesar de su originalidad, han sido muy bien aceptados», relata. Su pasión por la cocina lo ha llevado a viajar por todo el país, donde comparte sus conocimientos sobre el uso de IA y los ingredientes locales.

Este año, junto a un amigo, lanzó una cocina móvil que les permite llevar sus creaciones a diferentes eventos y lugares, como un singular catamarán en el río Paraná. «La cocina va más allá de paredes, podemos adaptarnos y ofrecer alternativas frescas», afirma.

El Impacto de la IA en el Proceso Culinario

La idea de combinar IA y gastronomía fue inicialmente impulsada por José Trilin Carelli, secretario general de UTHGRA Paraná, quien también ha colaborado en la expansión de esta iniciativa a nivel nacional. En Necochea, Almada Massey trabaja en dos prestigiosos restaurantes y ha creado un grupo de WhatsApp para que los chefs compartan experiencias y oportunidades laborales.

En su cocina del hotel, aplica la IA de manera que optimiza tiempos de cocción y minimiza desperdicios, lo que le permite explorar la creatividad culinaria. «La tecnología facilita el cálculo de costos y nos da más tiempo para experimentar», añade. Aunque los algoritmos son útiles, él resalta que el verdadero arte culinario reside en la sensibilidad humana.

Innovaciones que Sorprenden

Los procesos comienzan con una selección de productos de mar, que es la especialidad de Almada Massey, junto con potenciales proveedores regionales. «Creamos recetas a partir de datos recopilados, aunque la IA también puede proponer platos que no siempre son de nuestro agrado. Sin embargo, su función es activar nuestra creatividad», comenta.

Un ejemplo de esta sinergia fue la creación de un chivito deshuesado relleno de pasta de merluza y langostinos en Santiago del Estero, un plato que, a pesar de su peculiaridad, se incorporó exitosamente al menú del restaurante.

Cursos que Inspiran a Nuevas Generaciones

Durante el debut de sus capacitaciones en Paraná, la IA colaboró en la elaboración de un plato especial llamado “Hijos del agua”, que consistió en un filete de dorado con salsa de langostinos y mejillones, acompañado de una reducción de palta sobre una galleta de chicharrón de chorizo. Esta propuesta, junto a un vino blanco local, fue muy bien recibida por los participantes.