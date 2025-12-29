Guía Rápida: Cómo Reclamar a Telecentro y ENACOM por la Caída de Internet

La reciente interrupción del servicio de Telecentro ha dejado a miles de usuarios desconectados durante una jornada calurosa. Descubre cómo realizar tu reclamo y exigir una solución efectiva.

El pasado 29 de diciembre, una falla técnica en los servidores DNS de Telecentro generó un caos al dejar a muchos usuarios sin acceso a Internet justo en pleno horario laboral. Aunque algunas soluciones temporales pueden ayudar, es crucial que los afectados sigan los pasos adecuados para exigir respuestas a la empresa.

Pasos iniciales: Contactando a Telecentro

Antes de escalar la situación, es esencial que te pongas en contacto con la empresa. Aquí te indicamos cómo hacerlo:

1. Comunicate con la compañía: Llama al número de atención al cliente que aparece en tu factura.

2. Solicita tu número de reclamo: Asegúrate de anotar el número de incidencia que te proporcionen. Este código será fundamental para cualquier gestión futura.

Si no hay solución: Escalando el reclamo

Si después de contactar a Telecentro no obtienes una respuesta satisfactoria, puedes recurrir a organismos reguladores. Aquí te explicamos cómo hacerlo:

Reclamos ante el ENACOM

El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) es el organismo encargado de regular los servicios de telecomunicaciones. Para realizar un reclamo, sigue estos pasos:

– Accede a la plataforma Trámites a Distancia (TAD) con tu Clave Fiscal.

– Busca el trámite «Reclamos por servicios de comunicaciones».

– Completa el formulario con tus datos y el número de reclamo asignado por Telecentro.

Defensa del Consumidor

Este organismo está dedicado a proteger tus derechos como consumidor. Si necesitas realizar un reclamo, sigue estos pasos:

– Visita la Ventanilla Única Federal.

– Detalla tu reclamo y el proveedor involucrado. Tu caso será derivado al organismo local encargado de la mediación.

ENACOM, el ente regulador de telecomunicaciones

Asesoría adicional

Ante cualquier duda, puedes contactar a TINA, el chatbot oficial del gobierno, mediante WhatsApp al (+54 11) 3910-1010. Este servicio te brindará orientación sobre los trámites a seguir.

Recuerda que seguir estos pasos no solo busca recuperar tu conexión, sino también dejar un registro que te permita solicitar un refund en tu próxima factura por los días sin servicio.