Luciano Pantano: El propietario de la mansión en Pilar bajo la lupa por su vínculo con Toviggino

La Mansión en Pilar que Sacudió el Escenario Judicial: Revelaciones sobre Luciano Pantano

Las sorprendentes conexiones de un joven de San Justo y su madre se han vuelto el foco de una investigación que involucra a figuras del fútbol argentino.

El nombre de Luciano Nicolás Pantano, un hombre de 32 años oriundo de San Justo, ha cobrado notoriedad en las últimas semanas luego de que la Coalición Cívica lo acusara a él y a su madre, Ana Lucía Conte, de ser los propietarios de una lujosa mansión en Villa Rosa, Pilar. Esta propiedad está en el centro de un escándalo que involucra a Pablo Toviggino, un personaje influyente en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Misterio en Villa Rosa: La mansión de 105.000 metros cuadrados

Pantano se identifica como monotributista y es el titular de Real Central SRL, la empresa que actualmente aparece como dueña de la mansión, que hasta el año pasado pertenecía al exfutbolista Carlos Tévez. La propiedad, que abarca más de 105.000 metros cuadrados, fue vendida a un directivo de AFA y desde entonces ha pasado a ser administrada por Pantano y Conte.

Testimonios que se postergan

El lunes, Pantano debía comparecer ante el juez Marcelo Aguinsky para declarar sobre la mansión de Pilar, pero logró postergar su declaración utilizando un recurso legal. Esto añade un capítulo más a una historia ya compleja.

Conexiones con el mundo del fútbol

Pantano no es un extraño en el ámbito futbolístico; fue tesorero y secretario general del club Almirante Brown, que compite en la Primera Nacional. Además, se ha relacionado con Maximiliano Levy, un ex barrabrava de Boca y directivo en AFA, conocido por su cercanía a Toviggino.

Transformaciones empresariales y adquisiciones sospechosas

El enfoque judicial se centra en Real Central SRL, cuya denominación cambió en mayo de 2024. Hasta entonces, la firma se conocía como Central Park Drinks SRL, con un capital de solo $300.000, y acumulaba una actividad económica bastante limitada. En el mismo día de su cambio de nombre, Pantano cedió toda su participación a su madre, quien pasó a ser la socia principal.

Unas semanas después de esta modificación, Real Central SRL adquirió la mansión en Villa Rosa por aproximadamente 1,8 millones de dólares. La propiedad, que se extiende sobre más de 10 hectáreas, cuenta con lujosas instalaciones recreativas y seguridad privada, lo que hace sospechar a las autoridades de que su verdadero valor podría ser mucho más alto.

Investigaciones en curso y revelaciones impactantes

Antes de su compra por Pantano y Conte, la mansión fue adquirida por Malte SRL en 2023, lo que, según los investigadores, refuerza la suposición de que se están ocultando transferencias de propiedad para desdibujar a los verdaderos propietarios.

Documentos judiciales indican que el entorno de Pantano y Conte posee al menos 54 vehículos, algunos de ellos de alta gama, lo que ha despertado inquietudes sobre la consistencia de sus declaraciones patrimoniales.

Deudas y sospechas

Aparte de las adquisiciones lujosas, se ha revelado que Pantano enfrenta deudas bancarias y no posee transacciones financieras que justifiquen la compra o el mantenimiento de tales activos valiosos.

La fiscalía está examinando si Pantano y su madre actuaron como prestanombres para individuos con mayores recursos financieros. A partir de ahora, ambos deberán ofrecer explicaciones ante la justicia sobre su inesperado ascenso en el mundo del lujo y el deporte.