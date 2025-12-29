Revelan el lugar de su inhumación: se ignora su última voluntad.

La icónica actriz Brigitte Bardot, quien falleció a los 91 años en su hogar de La Madrague, será sepultada en el cementerio marino de Saint Tropez, según informaron fuentes municipales.

Brigitte Bardot dejó un legado imborrable en el cine y la defensa de los animales. Sin embargo, su deseo de ser enterrada en el jardín de su propiedad al lado de sus animales no se cumplirá.

Último Descanso en el Mar Mediterráneo

Las autoridades locales confirmaron que la actriz será inhumada en un sepulcro familiar en el cementerio marino, con vistas al Mediterráneo. Esta decisión fue tomada en atención a la falta de solicitudes para un entierro privado en su hogar, como lo requeriría la Prefectura.

Despedida Programada para la Próxima Semana

Aún se desconoce la fecha precisa de las exequias, aunque se anticipa que tendrán lugar la semana próxima. Este lunes, las autoridades de Saint Tropez se reunirán con representantes de la Fundación Brigitte Bardot para coordinar los detalles finales.

Reflejos de su Vida y Pasiones

Wendy Bouchard, amiga cercana de Bardot, recordó en una entrevista que la actriz había expresado su deseo de reposar junto a sus gatos y perros en su jardín. Bardot, símbolo de la sensualidad en las décadas de 1950 y 1960, dejó el cine a los 39 años para dedicarse a la protección animal, convirtiéndose en una ferviente activista.