El Chino Darín celebra el crecimiento de la pancita de Úrsula Corberó

La pareja argentina, Chino Darín y Úrsula Corberó, se prepara para un emocionante nuevo capítulo en sus vidas: ¡ser padres por primera vez!

El 2026 se perfila como un año inolvidable para Chino Darín y Úrsula Corberó. Después de más de diez años juntos, la pareja se convirtió oficialmente en padres, y la llegada de su bebé está llena de amor y emoción. Establecidos nuevamente en España, esperan con ansias el nacimiento, rodeados del cariño de sus seres queridos.

Momentos Especiales en Redes Sociales

La emoción de la llegada del nuevo integrante de la familia se palpa en cada publicación de los actores. En su cuenta de Instagram, Chino compartió un emotivo álbum titulado “Antes y después”, donde muestra la evolución del embarazo de Úrsula. Las imágenes capturan momentos significativos, desde los inicios del embarazo hasta la etapa final.

La Evolución del Embarazo

La primera foto refleja a Úrsula en ropa cómoda, con una mirada de sorpresa mientras su pancita apenas empieza a notarse. La segunda imagen, más reciente, presenta a la actriz luciendo radiante con su barriga prominente, lista para dar la bienvenida a su hijo.

Chino Darín compartió tiernos momentos del embarazo de Úrsula.

Celebraciones y Una Noche Inolvidable

Recientemente, la pareja celebró el Año Nuevo en una espectacular fiesta en Madrid organizada por Los Javis, donde Úrsula lució su pancita en un mini vestido rosa que resaltó su encanto. Entre rituales y festividades, la velada fue un reflejo de la alegría que rodea su vida en pareja.

Un Año Nuevo, Un Nuevo Comienzo

Las redes sociales capturaron la complicidad entre amigos, así como la felicidad de la pareja. Úrsula, sonriente, disfrutó de la noche junto a Chino, reafirmando el fuerte vínculo que los une.

El look deslumbrante de Úrsula en la fiesta de fin de año.

Emociones y Expectativas

Chino y Úrsula están disfrutando al máximo de esta etapa única. Aunque reservados en cuanto a detalles sobre el nacimiento, han compartido la emoción y el amor que sienten por la llegada del bebé. Están listos para enfrentar el cambio que 2026 traerá a sus vidas.

Con selfies, tiernas postales y el apoyo incondicional de la familia, la pareja se adentra en esta nueva aventura, lista para escribir juntos su historia más hermosa: la de ser padres.