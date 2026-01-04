Captura de Maduro y Cilia Flores: El operativo de EE.UU. en imágenes

Impactante Captura de Nicolás Maduro: EE.UU. Anuncia su Arresto en Caracas

Capturado en plena madrugada, el presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, vivieron un giro inesperado en su historia. Este evento ha marcado un hito que reverberará en la política internacional.

El gobierno estadounidense ha hecho pública la captura de Nicolás Maduro, un hecho que ocurrió en Caracas durante las primeras horas del sábado. La noticia fue divulgada por el presidente Donald Trump a través de su red Truth Social.

Detalles del Operativo

En una operación militar, agentes estadounidenses arrestaron a Maduro, quien fue visto esposado, con protectores auditivos y anteojeras, en fotos compartidas por Trump. Maduro está siendo trasladado a Nueva York, donde enfrentará un juicio por narcoterrorismo. Este arresto ha sido calificado como un paso significativo en la lucha contra el narcotráfico en la región.

Las Imágenes de la Captura

Maduro fue capturado y trasladado por las fuerzas militares estadounidenses. Poco después de su arresto, imágenes del avión que llevó a Maduro a Nueva York también comenzaron a circular, mostrando su descenso en la ciudad. Los primeros informes sugieren que el operativo fue realizado con absoluta precisión y secreto.

El Contexto del Arresto

Durante el operativo, se registraron explosiones en varias zonas de Caracas. Uno de los puntos atacados fue el Fuerte Tiuna, conocido por ser sede del Ministerio de la Defensa y residencias de funcionarios clave. Trump y sus más cercanos asesores, como el secretario de Defensa y el director de la CIA, siguieron el desarrollo de la operación desde su residencia en Mar-A-Lago, Florida, indicando la seriedad con la que se tomó esta medida.

Conferencia de Prensa y Repercusiones

Tras el exitoso operativo, Trump ofreció una conferencia de prensa donde anunció que Estados Unidos administrará el país sudamericano durante un período de transición. Este anuncio ha generado reacciones mixtas en el ámbito internacional. No solo los detractores de Maduro, sino también aquellos que apoyan su gobierno, observan con preocupación los próximos pasos que dará Estados Unidos en Venezuela.

Movimientos Geopolíticos en Juego