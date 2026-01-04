Córdoba: Municipio Cierra Calles con Portones Nocturnos para Combatir Inseguridad

Villa Allende Implementa Medidas Inéditas para Combatir la Inseguridad

El municipio de Villa Allende, Córdoba, da un paso audaz contra la delincuencia al cerrar temporariamente calles con portones. Esta medida, que arrastra una fuerte controversia, busca mejorar la seguridad en la localidad.

Innovadoras Estrategias de Seguridad en Villa Allende La Municipalidad de Villa Allende ha decidido implementar una estrategia pionera en la región para enfrentar el alarmante aumento de la delincuencia. A partir de febrero, ciertas calles de la ciudad serán cerradas por la noche con portones, una medida que ha generado tanto apoyo como oposición entre los vecinos.

Un Programa Integral para la Prevención del Delito Este nuevo esfuerzo forma parte del «Programa Integral de Prevención del Delito y Seguridad Vecinal», establecido por la ordenanza 14/25. Junto al cierre de calles, el proyecto incluirá la instalación de cámaras de vigilancia y un refuerzo en el monitoreo municipal, buscando crear un entorno más seguro.

Detalles de la Implementación: Cierre Nocturno de Calles Los portones estarán operativos de 22 a 6 horas, restringiendo el acceso a puntos estratégicos de la ciudad. La medida será supervisada por personal del municipio, que se encargará del monitoreo para garantizar su efectividad.

Justificación y Reacciones del Intendente El intendente, Pablo Cornet, defendió la medida argumentando que cerca del 60% de los robos ocurren durante la noche. “No se trata de una decisión caprichosa”, afirmó, “buscamos soluciones prácticas ante el crecimiento de la inseguridad”.

Corredores Seguros y Refuerzo Policial Además de los portones, se establecerán «corredores seguros» con la instalación de 300 cámaras en la vía pública y la inclusión de ocho móviles policiales adicionales. “Sin seguridad, no hay derechos”, añadió Cornet, destacando el respaldo mayoritario de los vecinos a la iniciativa.

Pruebas Piloto y Posibilidad de Expansión La prueba comenzará en dos barrios, Pan de Azúcar y Loma Sur, donde se ubicarán unos 15 portones. Si los resultados son favorables, se considerará extender la iniciativa a otras áreas de Villa Allende, que incluye el cierre de calles en barrios como La Cruz y Jardín Epicuro.

Controversia y Oposición Vecinal A pesar del respaldo de muchos ciudadanos, la medida ha generado preocupación entre quienes opinan que no aborda las causas de la inseguridad. Vecinos como Cecilia Klor y la concejal opositora Marta Banegas han expresado su rechazo, argumentando que el robo puede ocurrir a cualquier hora y que la solución es insuficiente.