Sin Mirtha: El Impactante Top Five del Sábado Revela Sorprendentes Novedades

Televisión argentina: ratings del primer sábado de 2026

El primer fin de semana del año mostró una competencia reñida entre los principales canales de televisión, con un rating que ha suscitado interés.

Un nuevo sábado de enero ha marcado un paralelismo notable con el cierre del año previo. Con un promedio de 4,2 puntos de rating, el día resultó emocionante para los amantes de la programación televisiva. Esta vez, «Escape Perfecto» de Telefe dominó las preferencias, aunque tuvo que compartir el protagonismo con una película emitida por El Trece.

El triunfo de «Escape Perfecto» En el Top Five, el programa de Iván de Pineda y la China Ansa se posicionó en el primer lugar, liderando la audiencia. A su lado, El mundo del espectáculo hizo su aparición con la película «Ambulancia», que también obtuvo buenas cifras durante la franja horaria tradicional de Mirtha Legrand, quien regresará con «La noche de Mirtha» en verano.

Desglose de ratings y competidores Detalles del programa más visto «Escape Perfecto» comenzó su emisión con un fuerte 4,2 puntos de rating, que se redujo a 3,9 en su segunda parte. Cabe recordar que Telefe opta por segmentar sus programaciones para no diluir los números de audiencia. El resto del Top Five En tercer lugar, se posicionó el ciclo Cine 13, que presentó «Ghostbusters: el legado», alcanzando 4 puntos. En los lugares siguientes quedaron de Pineda nuevamente, y otro filme de Telefe, «Justo en la mira», junto a un clásico: Los Simpson, todos empatando en 3,3 puntos.

El Trece se acerca, pero pierde la cima La presencia de dos películas en la lista le permitió a El Trece obtener un promedio significativo, quedando a solo una décima de Telefe, aunque no pudo mantener la primera posición que logró la semana pasada.

Las cifras de los demás canales En América, «Secretos verdaderos» se destacó con un especial relacionado a los músicos Pintos y Pereyra, acumulando 0.8 puntos. Elnueve se llevó la victoria con «Médico de familia», promediando 1,3 puntos. Por su parte, en la Televisión Pública, Se siente Argentina y El sorteo del Loto empataron con 0,8, mientras que Net, con «Cine Club», alcanzó 0,3. Bravo cerró la jornada con Esmeralda liderando con 0,2.

Cierre de la competencia de ratings Desde la reintroducción de las cifras de Net TV y Bravo en octubre por parte de Kantar Ibope Media, la competencia se ha intensificado. Al final del día, Telefe mantuvo la delantera con un promedio de 3,5, contra 3,4 de El Trece. Elnueve se posicionó en tercer lugar con 1 punto, mientras que América registró 0,6.