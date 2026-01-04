Philip Pettit: ‘Los líderes democráticos no han comprendido el verdadero sentido de la democracia’

La diferencia entre republicanismo y liberalismo no solo es filosófica, sino que impacta profundamente en la forma en que entendemos la verdadera libertad. Un análisis profundo revela cómo estas teorías influyen en la política moderna, especialmente en el contexto europeo y latinoamericano.

Republicanismo y Liberalismo: Dos Enfoques de Libertad

El republicanismo y el liberalismo ofrecen visiones distintas sobre el concepto de libertad. Mientras que el liberalismo se centra en la libertad como la ausencia de interferencia, el republicanismo define la libertad en términos de no dominación. Esta distinción influye en cómo se estructuran las políticas y se conciben las leyes.

Conceptos Fundamentales

En la concepción liberal, la libertad implica la máxima cantidad de opciones posibles sin interferencias externas. Esto incluye tanto la intervención de otros individuos como la del propio Estado. En cambio, el republicanismo argumenta que ser verdaderamente libre significa no estar sujeto al poder arbitrario de nadie. La historia muestra que estas visiones se han desarrollado y adaptado a lo largo de los siglos desde las antiguas repúblicas hasta las democracias contemporáneas.

Las Implicaciones de Cada Enfoque

En el ámbito político, las políticas derivadas del liberalismo tienden a favorecer un Estado mínimo y un mercado libre sin restricciones. Esto puede llevar a situaciones donde las desigualdades socioeconómicas persisten, a menudo justificadas bajo el principio de libertad negativa. Alternativamente, el republicanismo promueve un marco en el que las leyes y el gobierno deben proteger a todos los ciudadanos de la dominación, potenciando así la igualdad de oportunidades.

Democracia y Participación Ciudadana

Una democracia activa es fundamental para el republicanismo. Este sistema se basa en la idea de que el gobierno debe ser responsable ante los ciudadanos. Clásicos del pensamiento republicano han enfatizado la importancia de una constitución que garantice derechos fundamentales y evite la dominación, tanto pública como privada.

Libertad Positiva vs. Libertad Negativa

Isaiah Berlin distingue entre libertad negativa, que se centra en la ausencia de interferencias, y libertad positiva, que se relaciona con el poder de un individuo sobre su vida. Mientras el republicanismo puede verse como un puente entre estas nociones, enfatiza que la libertad como no dominación es esencial para el desarrollo de una ciudadanía activa y comprometida en sus derechos.

Un Llamado a la Acción

Fomentar un debate informado sobre estas ideas es crucial en un contexto donde surgen movimientos populistas y autocráticos. Es vital que los ciudadanos no solo comprendan sus derechos, sino que participen activamente en la defensa de sus libertades. La formación de sindicatos, la participación en elecciones y el ejercicio del derecho a la protesta son herramientas fundamentales en esta lucha.

La Perspectiva de Philip Pettit

El filósofo Philip Pettit destaca que la ley debe ser un instrumento de libertad al proteger a los ciudadanos de la interferencia ajena. En su análisis, la constitución no solo debe garantizar derechos, sino también permitir el control ciudadano mediante mecanismos accesibles y democráticos.

La Dinámica de la Libertad en el Contexto Actual

Ante el ascenso de líderes que promueven políticas divisivas, es crucial que los ciudadanos exijan claridad en los principios que rigen sus gobiernos. Un liderazgo verdadero no solo se basa en el cumplimiento de encuestas, sino en guiar al pueblo hacia un futuro más igualitario y justo.