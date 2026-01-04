Ministro de Defensa exige liberación de Maduro tras su ‘secuestro’ por EE. UU.

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, alza la voz contra lo que describe como un acto violento y antijurídico, exigiendo la liberación del presidente Nicolás Maduro tras su presunta detención por parte de Estados Unidos.

En una conferencia de prensa este domingo, el ministro Padrino López manifestó su enérgico rechazo a lo que considera una «captura» ilegal de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses. Calificó este hecho como un acto «antijurídico y criminal» que vulnera la soberanía de Venezuela.

La denuncia de un «secuestro» político

Representando a las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (FANB), Padrino López argumentó que la operación contra el presidente es un «secuestro» que atenta directamente contra la voluntad popular. «Nicolás Maduro es el presidente constitucional electo por el pueblo para el periodo 2025-2031; es el auténtico y genuino líder de todos los venezolanos», sentenció el funcionario.

Una alerta a la comunidad internacional

Durante su discurso, el ministro no solo defendió a Maduro, sino que también advirtió sobre el peligro de las intervenciones estadounidenses. Señaló que este tipo de acciones representan una amenaza para la paz global: «Que el mundo ponga sus barbas en remojo porque si hoy fue contra Venezuela, mañana puede ser contra cualquier Estado”. Agradeció el apoyo de aquellos países que han repudiado esta incursión militar.

Compromiso con la soberanía nacional

Padrino López criticó la «pretensión colonialista» de la administración del ex presidente Donald Trump, reafirmando que las fuerzas armadas continuarán garantizando la continuidad democrática, aun en la ausencia de su Comandante en Jefe. «La dignidad nacional no se negocia. La patria representa todo para nosotros y la paz es nuestro puerto”, concluyó, reiterando la lealtad de la cúpula militar al proyecto bolivariano.