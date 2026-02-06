El Colapso de Bitcoin Afecta a las Altcoins: ¿Por Qué?

El universo de las criptomonedas enfrenta una tormenta de liquidaciones, donde Bitcoin intenta aferrarse a sus niveles de soporte. ¿Estamos ante una limpieza necesaria o el ocaso de un ciclo?

El año 2026 se presenta como un desafío sin precedentes para el mercado cripto, donde la volatilidad ha transicionado de ser una oportunidad a convertirse en un riesgo constante para los pequeños inversores.

Tras la drástica caída del Bitcoin por debajo de los u$s70.000, la preocupación se ha extendido hacia las altcoins como Ethereum, Solana y Cardano, las cuales experimentan pérdidas muy superiores a las de la principal criptomoneda.

Este fenómeno, conocido como liquidación por correlación, revela que en épocas de incertidumbre, los inversores suelen vender indiscriminadamente aquellos activos considerados como «de riesgo» en busca de refugio en el dólar o en metales preciosos.

La caída actual no solo afecta a las carteras, sino que también pone en entredicho la viabilidad de protocolos que hace unos meses prometían transformar la Web3.

Razones del Desplome en Altcoins

El hilo conductor de esta crisis radica en la falta de liquidez y el sentimiento generalizado del mercado:

Fuga hacia la calidad: Con el aumento del temor, el capital se desplaza de las monedas más volátiles (como Solana o Ethereum) hacia el Bitcoin, o incluso se retira completamente del ecosistema cripto hacia inversiones más tradicionales.

Apalancamiento excesivo: Millones de posiciones de trading que apostaban por una recuperación de las altcoins fueron liquidadas en cadena, lo que provocó ventas masivas que arrastraron aún más los precios.

Impacto de las tasas de interés: Las políticas monetarias restrictivas de EE.UU. se ensañan especialmente con los activos de crecimiento tecnológico, que carecen de ingresos inmediatos.

Perspectivas para el Inversor Argentino

Al igual que quienes cuidan su historial crediticio para no perder acceso al sistema, los ahorristas en criptomonedas deben reevaluar su tolerancia al riesgo en este momento crítico.

La reciente caída de las altcoins a mínimos históricos representa, para algunos, una «oportunidad de compra», aunque para la mayoría es un llamado de atención sobre la falta de diversificación.

En un clima donde incluso los CEDEARs de gigantes como Mercado Libre se ven influenciados por la volatilidad global, la paciencia se ha vuelto un recurso escaso.

Las altcoins enfrentan una «prueba de estrés»; solo aquellos proyectos que ofrezcan utilidad real y respaldo institucional tienen posibilidades de sobrevivir al crudo invierno de 2026.