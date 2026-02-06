Siete Claves para Controlar la Glucosa y Bajar de Peso sin Estrés

La glucosa es fundamental para nuestro bienestar, pero los picos en sus niveles pueden acarrear problemas de salud. Descubre cómo equilibrar tus índices glucémicos y mejorar tu calidad de vida.

La glucosa es vital para el organismo, funcionando como la principal fuente de energía para nuestras células. Sin embargo, los picos de glucemia, que reflejan el nivel de azúcar en sangre, pueden llevar a inconvenientes serios, como la acumulación de grasa abdominal.

“El equilibrio en la glucosa puede resultar en la pérdida de peso como un beneficio adicional, pero no es el propósito primordial”, afirma Jessie Inchauspé, bioquímica y autora de La Revolución de la Glucosa y El Método de la Glucosa.

La glucosa proviene de alimentos, especialmente de los carbohidratos que se encuentran en items como pan, arroz, pasta, y en azúcares, presentes en dulces, frutas y postres.

La manera y el momento en que consumimos estos carbohidratos influyen directamente en cómo se comporta nuestra glucosa.

Un croissant en ayunas puede provocar un repentino aumento de glucosa.

Shutterstock



Por ejemplo, ingerir un croissant con el estómago vacío aumentará la glucosa rápidamente, seguido de una caída brusca. Esto ocurre porque, al elevarse el azúcar en sangre rápidamente, el cuerpo produce más insulina para contrarrestar ese efecto.

En contraste, comer el mismo croissant después de una comida rica en proteínas y fibras, como huevos con espinaca, mantendrá un nivel de glucosa más estable. La curva glucémica, en este caso, será más controlada.

Esta transformación es el principio que Inchauspé promueve en sus obras, donde busca ayudar a las personas a nivelar sus curvas glucémicas, equilibrar el azúcar en sangre y disfrutar de múltiples beneficios para la salud, incluida la pérdida de peso.

Consejos para mantener equilibrados tus niveles de azúcar en sangre