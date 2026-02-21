El Congreso Argentino Aprueba la Reforma Laboral de Milei

La Cámara de Diputados de Argentina ha dado un paso significativo al aprobar la reforma laboral propuesta por el presidente Javier Milei, una medida considerada crucial para revitalizar la economía nacional y facilitar el acceso a los mercados internacionales.

En una votación ajustada de 135 a 115, los diputados aprobaron la reforma en la madrugada del viernes, enviándola al Senado para su consideración final. A raíz de la controversia generada por algunos de sus artículos, Milei decidió retirar uno que afectaba los pagos por licencia por enfermedad, lo que ha obligado al proyecto a retornar a la Cámara Alta, donde ya había obtenido luz verde la semana pasada.

Reforma Laboral: Diputados aprueban el proyecto oficial con modificaciones

Paro Nacional y su Impacto en el Debate

Durante la discusión, la principal central sindical del país convocó a una huelga de 24 horas que provocó la cancelación de cientos de vuelos y paralizó el transporte público en las calles de Buenos Aires, generando un ambiente de casi desierto en la ciudad. En una muestra de la reacción del sector productivo, la mayor planta de neumáticos del país anunció el cierre y el despido de casi 1,000 empleados antes que el gobierno interviniera para mediar.

Un Cambio Radical en la Economía Argentina

La aprobación de esta reforma representa el primer gran desafío político para Milei tras su victoria abrumadora en las elecciones legislativas de octubre, un apoyo que contó con el respaldo de figuras internacionales como el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Con una coalición que incluye legisladores de orientaciones más centristas, Milei busca consolidar su agenda en el Parlamento.

A pesar de los ajustes de última hora, la nueva legislación se perfila como una de las transformaciones más contundentes en el marco laboral argentino en décadas. La reforma busca revertir leyes tradicionales sobre contratación y despido, en un intento por formalizar el empleo informal que actualmente afecta a la mitad de la población trabajadora en el país.

El Estado del Mercado Laboral

Hoy, la cantidad de empleos formales en Argentina se mantiene estancada, a pesar de que la población ha crecido en aproximadamente 3 millones desde hace una década. Desde que Milei asumió, se han perdido más de 270,000 puestos de trabajo formal, aunque el desempleo no ha aumentado significativamente, en parte debido al auge del empleo informal.

Opiniones sobre la Reforma

La portavoz del Fondo Monetario Internacional, Julie Kozack, destacó que la reforma debería generar nuevos empleos, pero enfatizó la necesidad de gestionar adecuadamente los costos asociados a la transición. Recientemente, expertos del FMI visitaron Buenos Aires para evaluar el programa gubernamental que asciende a 20,000 millones de dólares.

La nueva legislación también busca brindar confianza a los inversores extranjeros sobre la viabilidad de la transformación económica de Milei, incrementando la probabilidad de retornar a los mercados internacionales de bonos tras el default de 2020.

Un Enfoque Moderado

Desde el plano político, esta reforma refleja el cambio de Milei de una postura de outsider radical a una de político más pragmático. En un esfuerzo por conseguir apoyo parlamentario, ha optado por eliminar las partes más controvertidas del proyecto, introduciendo ajustes más sutiles en lugar de las reformas drásticas inicialmente planteadas.

José Anchorena, exsubsecretario de Trabajo durante la administración promercado de Mauricio Macri, señaló que la reforma es moderada y puede ser un inicio para transformar aspectos que han favorecido la informalidad económica en el país. Sin embargo, muchos expertos son escépticos acerca de si estas medidas desencadenarán un aumento significativo en las contrataciones corporativas, dado que gran parte del crecimiento se concentra en sectores laborales menos intensivos.

Desafíos y Oportunidades Futuras

A pesar de las expectativas positivas, existen preocupaciones sobre cómo las industrias históricamente protegidas se adaptarán a la competencia internacional, lo que podría resultar en pérdidas de empleo en ciertos sectores. Laura Caullo, economista del IERAL, anticipa un aumento en la formalización de trabajadores, pero sugiere que la verdadera expansión en la creación de empleo podría ser limitada.

Reforma Laboral: ¿Qué diputados apoyaron o se opusieron?