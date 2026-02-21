Malestar entre docentes chaqueños por aumento del 3%: ‘Paupérrimo’

La reciente decisión del gobierno de Chaco de establecer un aumento salarial escalonado del 5% para los empleados públicos ha desatado un fuerte descontento en el sector educativo. Los docentes, agrupados en el Arco Gremial Docente, consideran que esta medida es "insuficiente" y la califican como un paso en falso en medio de una crisis de poder adquisitivo.

El ajuste salarial propuesto, que incluye un 3% en febrero y un 2% en abril, ha sido rechazado enfáticamente por los sindicatos, quienes acusan al gobierno de **Leandro Zdero** de actuar sin consultar a la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo, como estipula la ley provincial.

Un Conflicto en Aumento

Las voces unificadas de los sindicatos advierten que este incremento sólo profundizará el conflicto y hará que docentes acumulen una pérdida del poder adquisitivo superior al 25% durante el año pasado, bajo una inflación descontrolada y la falta de cumplimiento de la cláusula gatillo.

Las críticas no se detienen en lo salarial; también se denuncia una reducción del 1% en los aportes al Fondo de Alta Complejidad, lo que afecta a docentes activos y jubilados al no reflejarse en sus haberes previsionales.

Movilizaciones y Demandas Claves

Este viernes, como parte de sus reclamos, los docentes realizaron una marcha hacia el **Superior Tribunal de Justicia del Chaco** y la Casa de Gobierno. Se presentaron dos notas: una dirigida al presidente del InSSSeP, **Rafael Meneses**, y otra al gobernador, pidiendo la restitución inmediata de planes de salud y continúas derivaciones a hospitales especializados.

Frente a la crisis salarial y los aumentos en las tarifas, expresaron la necesidad urgente de reabrir las discusiones salariales en la Comisión de Política Salarial, señalando que el aumento ofrecido resulta completamente inapropiado ante el actual contexto inflacionario.

Un Inicio de Ciclo Lectivo Tensionado

Con el inicio del ciclo lectivo 2026 a la vuelta de la esquina, la tensión se intensifica. Los gremios responsabilizan al gobierno por este estado crítico y alertan sobre las condiciones en varios establecimientos educativos. Desde el gobierno provincial, la defensa de la propuesta salarial se basa en un «esfuerzo financiero significativo», pese a reconocer las limitaciones presupuestarias.