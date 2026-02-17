El conmovedor mensaje del novio de Sofía Devries, desaparecida en Puerto Madryn durante un buceo

Desesperante Búsqueda en Puerto Madryn: La Historia de Sofía

La joven buzo de 23 años desaparecida en el Golfo Nuevo conmueve a la comunidad.

En el día de ayer, Sofía Devries, una joven de 23 años oriunda de Moreno, desapareció durante un curso de buceo en Puerto Madryn, Chubut. Su pareja, Leonardo, hizo un llamado urgente para encontrarla y criticó la respuesta de las autoridades.

Una Tragedia Bajo el Agua Sofía y Leonardo se encontraban en Puerto Madryn para obtener su certificación de buceo cuando ocurrió el incidente. Leonardo expresó en su cuenta de Instagram su angustia y el deseo de hallar a su pareja: «Nos vinimos a certificar un curso de buceo, pero lamentablemente tuvimos un accidente y no la hemos encontrado desde ayer. ¡Quiero encontrarla!»

Críticas a la Respuesta de Prefectura Leonardo responsabilizó a Prefectura por su tratamiento burocrático de la situación. «No tuvieron un accionar rápido; se enfocaron en lo administrativo en vez de buscar de inmediato y aceptar la ayuda de otros buzos de las escuelas locales,» denunció.

La Comunidad se Une en la Búsqueda La búsqueda de Sofía ha galvanizado a la comunidad local. Leonardo afirmó que «toda la comunidad está expectante de que aparezca,» y lamentó la falta de asistencia por parte de las autoridades. «La fiscal a cargo nos pide firmar una declaración para no abandonar la ciudad, lo que resulta inhumano cuando la Fuerza no ha hecho lo suficiente,» añadió con descontento.

Operativo de Búsqueda en Curso La desaparición de Sofía desencadenó un operativo de búsqueda, con agentes de Prefectura y buzos especializados trabajando incansablemente. La alerta se emitió tras su inusual ausencia después de un recorrido en Punta Cuevas, donde el grupo de siete buzos había estado sumergido.