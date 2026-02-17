IDESA: 60% de las empresas enfrentaron faltas mensuales en 2025 por licencias y reforma laboral

La administración nacional avanza con el Proyecto de Modernización Laboral, desatando un intenso debate en torno a las nuevas regulaciones sobre licencias por enfermedad. El objetivo es su aprobación en el Senado el próximo 27 de febrero.

El Gobierno Argentino se encuentra en la búsqueda de avanzar con su Proyecto de Modernización Laboral. Este esfuerzo, que ha suscitado numerosas opiniones, se centra en la modificación de las licencias por enfermedad tras haber logrado la media sanción en la Cámara de Senadores. La Institución para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) ha revelado preocupantes cifras, señalando que el 58% de las empresas privadas reportaron la ausencia de al menos un empleado al menos una vez al mes durante 2025.

Según el estudio presentado con datos proporcionados por la Secretaría de Trabajo, se determinó que el 49% de las ausencias se debió a enfermedades no laborales, el 20% correspondió a faltas no justificadas y el restante 31% hizo referencia a otros motivos de inasistencia.

Reforma laboral: presión del PRO sobre Milei en Diputados

Aspectos Fundamentales de la Nueva Legislación

Con la aprobación en la Cámara Alta, las modificaciones delineadas en el Proyecto de Modernización Laboral proponen que, en caso de ausencia por enfermedad no laboral, el trabajador percibirá solo el 50% de su salario si la causa se relaciona con una actividad que implicaba riesgos de salud. Si la inasistencia no es atribuible a una actividad riesgosa, el trabajador recibirá el 75% de su remuneración.

Además, se establece que el período de cobertura se reduce a 3 o 6 meses según la situación familiar del trabajador, eliminando la extensión basada en la antigüedad laboral. “La indemnización especial en caso de extinción del contrato laboral por parte del empleador no ha sufrido modificaciones”, añade el informe de IDESA.

Ausencias Laborales: Regulación Actual

El informe de IDESA enfatiza que “el ausentismo laboral afecta la productividad y genera costos adicionales”, lo que resalta la necesidad de reemplazar el sistema actual de licencias por enfermedades no laborales.

Actualmente, bajo la normativa vigente, el empleador debe continuar pagando salarios durante las ausencias por accidentes o enfermedades no laborales por un período que puede variar entre 3 y 12 meses, dependiendo de la antigüedad del trabajador y si tiene dependientes a su cargo.

Además, se establece una indemnización especial si el empleado queda con secuelas incapacitantes y el empleador decide finalizar el vínculo laboral.

Experiencias de Otros Países en Materia de Ausentismo

El informe de IDESA también analiza cómo se gestionan las licencias por enfermedad en otras naciones, especialmente en Europa, donde se observa un fuerte enfoque en la protección del trabajador:

– En la mayoría de los casos, en los primeros días de ausencia no hay obligación de pago por parte del empleador.

– Posteriormente, los empleadores están obligados a abonar un porcentaje que en general varía entre el 50% y el 80% de la remuneración durante un tiempo limitado.

– Finalmente, los gastos son cubiertos por el sistema de seguridad social por periodos que pueden extenderse entre 1 y 3 años.

Reforma laboral en Diputados: fechas y perspectivas tras la media sanción en el Senado

En Sudamérica, como en el caso de Uruguay, se establece que durante los tres primeros días de ausencia el empleador no tiene obligación de pago, y a partir del cuarto día, la seguridad social asume el costo con una prestación equivalente al 70% del salario, con un máximo de duración de dos años. “De esta manera, se busca disminuir el ausentismo injustificado, socializar los costos y asegurar la protección a quienes enfrentan enfermedades graves”, concluye el informe de IDESA.

Finalmente, desde IDESA se manifiesta que el cambio propuesto en la ley aprobada es tanto controvertido como ineficaz. Esto no solo perpetúa la carga sobre el empleador, sino que también incrementa la desprotección de los trabajadores con enfermedades prolongadas y introduce diferencias basadas en la causa de la enfermedad, lo que resulta impracticable.