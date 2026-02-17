Macy Gray: ‘La IA podría acabar con la música y convertirnos en robots’

Acompañando a un cuarto de siglo de su icónico álbum debut, Macy Gray se prepara para deslumbrar a sus seguidores en Argentina, un país al que vuelve luego de más de una década.

En 1999, el mundo musical fue sacudido por la voz inconfundible de Macy Gray, una artista que emergió con una fusión única de jazz y soul. Su álbum On How Life Is marcó un hito, impulsado por la balada I Try, que la catapultó a la fama. Desde entonces, Gray ha vendido más de 25 millones de discos, consolidándose como un ícono global.

Una Trayectoria Cuajada de Experiencia

Con una carrera musical que abarca más de dos décadas y 10 álbumes de estudio, Macy Gray no ha temido experimentar con su sonido. Ha colaborado con una amplia gama de artistas, desde la legendaria Stevie Wonder hasta el rock alternativo de Velvet Revolver. Su versatilidad y autenticidad la han mantenido vigente en la industria musical.

Una Nueva Etapa Musical

En estos días, Macy está de gira para conmemorar el 25 aniversario de su primer disco. En su presentación del 12 de marzo en el Gran Rivadavia de Floresta, promete un espectáculo que no solo incluirá clásicos, sino también temas de su próximo álbum titulado Love Song for Big Hearts and Robots. Macy define el evento como una celebración compartida con su público, donde la diversión y el baile son protagonistas.

Reflexiones sobre el Pasado y el Futuro

En una reciente entrevista, Gray revela su resistencia a ser vista a través de video llamadas, debido a un accidente que la dejó con una cara hinchada. A pesar de esto, su voz sigue siendo un reflejo de su historia y emociones. “Aunque estemos viviendo una época dominada por la tecnología, los sentimientos son eternos”, asegura.

Sobre su Nuevo Álbum y la Influencia de la Tecnología

Con una perspectiva crítica hacia el uso de la inteligencia artificial en la música, Macy destaca la importancia de mantener la conexión emocional con el arte. “La tecnología puede ser un obstáculo para crear música auténtica”, menciona. Además, defiende la participación de artistas latinos en plataformas globales, como lo hizo Bad Bunny en el Super Bowl, afirmando que el idioma no debería ser un motivo de controversia.

Recordando los Inicios

Al mirar hacia atrás, Macy reflexiona sobre su juventud y su primer álbum, destacando la falta de dudas que la caracterizaba en ese entonces. “La belleza de tener veintipico de años es que tienes la libertad de cometer errores y aprender de ellos”, expone, mostrando la madurez que ha adquirido con el tiempo.

Expectativas de un Regreso a Buenos Aires

Con recuerdos alegres de su última visita a Argentina, donde disfrutó de buena comida y compañía, Macy está ansiosa por volver y explorar aún más la ciudad. “La próxima vez tendré el tiempo para descubrir lo que Buenos Aires realmente tiene para ofrecer”, concluye con entusiasmo.