El crudo alcanza los US$ 70 por barril tras amenazas de Trump a Irán

El petróleo Brent alcanza un nuevo pico, impulsado por las advertencias de Donald Trump a Irán. ¿Qué significa este aumento para el mercado energético global?

Los futuros del petróleo Brent han tocado los US$70 por barril, marcando su primer ascenso significativo desde septiembre. Esta tendencia ha sido impulsada por la reciente amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien advirtió a Irán sobre posibles ataques militares si no se logra un acuerdo nuclear.

El crudo de referencia mundial experimentó un incremento de hasta el 2,9%, con el West Texas Intermediate, el índice estadounidense, alcanzando los US$65.

Trump también firmó un decreto para proteger los ingresos derivados del petróleo venezolano.

Despliegue Militar y Respuesta de Irán

En un mensaje en redes sociales el miércoles, Trump indicó que los barcos estadounidenses que se han desplegado en la región están listos para actuar “con rapidez y violencia, si es necesario”.

El mercado del petróleo ha mostrado un repunte en 2026, desafiando las proyecciones que anticipaban un exceso de oferta. En lugar de eso, factores como las tensiones geopolíticas en Irán y Venezuela, junto a una interrupción significativa del suministro en Kazajistán, han favorecido el incremento de precios.

Impacto en los Precios del Petróleo

Las amenazas recientes de Trump han generado una prima de riesgo positiva en el mercado. Durante el último período de 14 meses, las opciones de compra han superado a las de venta, lo que indica que los inversores buscan protegerse ante la posibilidad de un nuevo conflicto entre EE. UU. e Irán. El aumento de las opciones de compra ha sido el más rápido registrado en seis años.

Según analistas de Citigroup, “la probabilidad de un ataque a Irán podría elevar el precio del petróleo entre US$3 y US$4 por barril”, sugiriendo que los niveles de precios podrían mantenerse por encima de lo previsto, a pesar de que se esperaba un mercado con sobreproducción.

Un posible ataque podría afectar los flujos de petróleo desde el Medio Oriente, una región que representa cerca de un tercio del suministro mundial. Cualquier represalia de Irán podría interrumpir el tránsito marítimo a través del estrecho de Ormuz, un punto crítico para el transporte de petróleo y gas natural licuado a nivel global.

Diplomacia y Conflicto

Trump ha expresado continuamente sus preocupaciones sobre Irán, las cuales ahora se vinculan más a la represión de protestas que al programa nuclear. El presidente había afirmado previamente que se habían realizado ataques significativos en instalaciones nucleares de Irán.

Por su parte, Irán ha señalado su disposición al diálogo, pero ha advertido que responderá con contundencia si se siente amenazado. El país ha intensificado sus esfuerzos diplomáticos con potencias clave de la región en un intento de evitar un mayor conflicto con Estados Unidos.