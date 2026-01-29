Bridgerton: Cuarta Temporada – Fecha de Estreno y Detalles Clave

La espera termina: la cuarta temporada de Bridgerton ha culminado su rodaje y ¡llegarán costumbres, romances y nuevos personajes que prometen atrapar al público!

La exitosa serie de Netflix está lista para regresar con intrigantes giros en la trama y un nuevo romance que se robará todas las miradas. En un reciente adelanto, se destaca el encuentro inolvidable entre Benedict Bridgerton (Luke Thompson) y una enigmática figura, la «Dama de Plata», interpretada por Sophie Baek, encarnada por Yerin Ha, quien será la protagonista romántica de esta temporada.

La producción también ha revelado imágenes que muestran la relación más intensa entre Penelope (Nicola Coughlan) y Eloise (Claudia Jessie), amigas inquebrantables tras los retos enfrentados en la temporada anterior. Según la showrunner Jess Brownell, su conexión evolucionará hacia una dinámica más madura.

¿Qué Nos Traerá la Temporada 4?

Esta nueva entrega se centrará en Benedict, el segundo hijo de los Bridgerton, quien ha sido reacio a formalizar una unión, hasta que la Dama de Plata por fin capta su atención en el majestuoso baile de máscaras organizado por Violet Bridgerton (Ruth Gemmell). Sophie, una joven de ingenio y secretos, conquistará el corazón del joven iletrado, lo que promete revolucionar su mundo.

Sobre el guion, Luke Thompson enfatiza su fuerza y capacidad para sorprender: “Los guiones de Jess y su equipo son auténticas explosiones de emoción”. Este nuevo capítulo se describió como una versión moderna del clásico cuento de «Cenicienta», adaptado al intrigante contexto de Bridgerton.

El Talento Tras la Temporada

El elenco sigue sumando caras conocidas y nuevos talentos que brindarán una frescura al relato. Así, podemos ver a:

Luke Thompson como Benedict Bridgerton, Yerin Ha como Sophie Baek y Jonathan Bailey como Anthony Bridgerton, entre otros. Nuevos personajes como Lady Araminta Gun, interpretada por Katie Leung, y sus ambiciosas hijas, añaden más intrigas a la narrativa.

Raíces de la Historia y Nuevas Dimensiones

Jess Brownell, la showrunner, ha indicado que esta temporada no solo explorará las lujosas fiestas de la aristocracia, sino también las vidas de quienes las sustentan, ampliando la visión del universo de Bridgerton.

Fecha de Estreno y Más Sorpresas

Netflix ha confirmado que la cuarta temporada incluirá ocho episodios y, aunque no se ha fijado una fecha de lanzamiento específica, se espera que llegue en 2026, posiblemente a mediados de año. Los seguidores de la serie tienen aún más motivos para alegrarse, ya que se anticipan las temporadas 5 y 6, proyectando más emociones y secretos por desvelar.