Trump muestra apoyo al régimen chavista y agradece a Delcy Rodríguez

La decisión del presidente estadounidense marca un nuevo capítulo en las relaciones con el régimen de Nicolás Maduro, favoreciendo la posibilidad de viajes de ciudadanos estadounidenses.

En un reciente anuncio, el presidente Donald Trump ha confirmado la reapertura del espacio aéreo comercial de Venezuela tras una conversación con la mandataria interina Delcy Rodríguez. Esta medida podría facilitar la reanudación de vuelos entre Estados Unidos y el país sudamericano.

Un Cambio Significativo en la Diplomacia

Durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca, Trump reveló que había instruido al secretario de Transporte, Sean Duffy, y a miembros del Pentágono a tomar las medidas necesarias para que «el espacio aéreo de Venezuela esté operativa para el final del día». Este gesto es parte de un esfuerzo mayor por restablecer relaciones diplomáticas con Caracas.

Palabras de Agradecimiento y Seguridad

Trump expresó su gratitud hacia el pueblo venezolano y su liderazgo, destacando que “los ciudadanos estadounidenses podrán viajar a Venezuela muy pronto, y estarán seguros”. Además, informó que Rodríguez había indicado una mejora en la seguridad del país.

Retornos Esperados para la Comunidad Venezolana en EE.UU.

El mandatario subrayó que muchos miembros de la comunidad venezolana en Estados Unidos desean regresar o visitar su país natal, y esta nueva apertura facilitará esos planes.

Contexto de Tensión Anterior

A finales de noviembre, Trump había advertido que el espacio aéreo de Venezuela debía considerarse “cerrado en su totalidad”, lo que provocó suspensiones de vuelos de diversas aerolíneas internacionales. Sin embargo, esta nueva decisión parece reflejar un cambio en las estrategias de Washington hacia el país.

Impulso a la Industria Petrolera

El presidente también mencionó la presencia de compañías petroleras estadounidenses en Venezuela, que están evaluando la expansión de sus operaciones. “Venezuela va a ganar más dinero que nunca, y eso es bueno”, afirmó, resaltando el potencial de la revitalización de la industria petrolera como parte del plan de transición elaborado por su administración.

Desbloqueo de Activos y Nuevas Oportunidades

Rodríguez había previamente declarado que Estados Unidos accedió a desbloquear activos soberanos venezolanos. Estos fondos se destinarían a mejorar la atención médica y la adquisición de energía en el país.

Posibles Cambios en la Presencia Diplomática

Marco Rubio, secretario de Estado, indicó que un equipo de EE.UU. está evaluando la situación en Venezuela. Tras este análisis, podrían reanudarse las operaciones de la embajada, cerrada desde marzo de 2019.

El anuncio de Trump representa un giro dramático en la política exterior estadounidense hacia Venezuela, generando expectativas tanto en la nación sudamericana como en la comunidad internacional.