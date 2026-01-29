Martín Simonetta: ‘Regresamos al freezer de la incertidumbre en el acuerdo Mercosur-UE’

La incertidumbre sobre el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea persiste, a pesar de los recientes avances oficiales y la firma realizada en Paraguay. El economista Martín Simonetta analizó esta situación en un reciente diálogo con Canal E.

La Persistente Duda sobre el Acuerdo

Simonetta subrayó el desgaste emocional que provoca el vaivén de la situación en Europa. “Como país, estamos un poco cansados de las fluctuaciones constantes en torno a este acuerdo”, afirmó, refiriéndose a la falta de claridad en las decisiones sobre el Mercosur y la Unión Europea.

Un Proceso Lento y Complicado

A pesar de que el acuerdo ya cuenta con la firma oficial, su implementación todavía enfrenta importantes obstáculos. “Para que entre en vigencia completa, necesita autorización del Parlamento de cada país del Mercosur y del Parlamento Europeo”, explicó. Este trámite se ha visto interrumpido nuevamente, ya que el Parlamento Europeo ha decidido enviar el acuerdo a los tribunales para su revisión, causando un nuevo enfriamiento en el progreso del acuerdo.

Oposición Interna en la Unión Europea

Simonetta identificó a Francia y al sector agrícola europeo como los principales opositores a este acuerdo. Según el economista, este sector está protegido por políticas históricas que favorecen la autosuficiencia alimentaria, dificultando el acceso de productos del exterior. “Este esquema de subsidios y mercados cerrados es complicado de desmantelar”, agregó.

Desafíos del Sector Agrícola Europeo

El economista insistió en que el sector agrícola europeo es uno de los menos competitivos del continente. Detalló que, tras la Segunda Guerra Mundial, se adoptaron políticas que privilegiaron a la producción local a través de subsidios, restringiendo el acceso a productos de terceros países. La posible apertura comercial con el Mercosur representarías una amenaza directa para este modelo.

Una Europa Fragmentada

Finalmente, Simonetta hizo hincapié en que no se puede concebir a la Unión Europea como un bloque homogéneo. “La realidad es que hay múltiples voces y tensiones internas”, enfatizó, poniendo de relieve que situaciones externas, como la guerra entre Rusia y Ucrania, complican aún más el horizonte de este acuerdo.