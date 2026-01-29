La cuarta temporada de Bridgerton ha llegado para cautivar a los fanáticos una vez más, manteniendo su lugar como uno de los contenidos más populares en Netflix. Con intrigantes giros en la historia, los seguidores esperan ansiosos las futuras entregas.

La Temporada 4: Un romance en el aire

En esta nueva entrega, nos adentramos en el mundo de Benedict Bridgerton (interpretado por Luke Thompson), quien se enamora de la enigmática Dama de Plata, Sophie Beckett (Yerin Ha) durante un baile de máscaras. Los primeros episodios nos muestran un romance plagado de secretos y barreras sociales que mantendrán a los espectadores al borde de sus asientos.

La Confirmación de Nuevas Temporadas

La serie no se detiene aquí. Durante la presentación en París, Jess Brownell, la showrunner, anunció oficialmente que ya están en marcha las temporadas 5 y 6. Aunque las fechas de estreno aún son inciertas, los adelantos del equipo creativo nos permiten anticipar nuevos y emocionantes desarrollos en la trama.

El futuro de los Bridgerton

A medida que el romance de Benedict y Sophie ocupa el centro de la atención, otros personajes, como Anthony y Colin, se encuentran en momentos decisivos de sus vidas matrimoniales. Mientras tanto, los más jóvenes de la familia, Eloise, Gregory, y Hyacinth, siguen buscando su propio camino hacia el amor.

Adelantos sobre las Temporadas 5 y 6

Una de las sorpresas más notables del anuncio fue el comentario de Brownell sobre los personajes que protagonizarán las siguientes entregas. Los pañuelos que portaba estaban bordados con las iniciales «E» y «F», refiriéndose sin duda a Eloise y Francesca Bridgerton. Eloise, con su espíritu independiente, empezará a explorar su propia historia y a desafiar las normas sociales que la rodean. Su relato se basa en el quinto libro de la saga, To Sir Phillip, With Love.

Por su parte, Francesca, quien ya tuvo un desarrollo destacado en la tercera temporada, tendrá su propio viaje emocional en la sexta, donde se enfrentará a la pérdida y volverá a encontrar el amor de una manera inesperada, con un personaje transformado que marcará un hito importante en la serie.

¿Cuándo podremos verlas?

Aunque Netflix no ha confirmado oficialmente las fechas de estreno, se estima que la filmación de la quinta temporada comenzará en marzo de 2026, con un posible estreno en 2027 o 2028. La expectativa es alta, ya que la serie se ha consolidado como uno de los dramas más aclamados a nivel mundial.

Con la promesa de seguir adaptando las ocho novelas de Julia Quinn, cada una centrada en un hijo de la familia Bridgerton, los espectadores tienen mucho de qué hablar y esperar en las entregas que vienen. La historia de amor y los enredos sociales seguirán envolviendo a todos en su fascinante mundo.