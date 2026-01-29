La naturaleza nos afectó, pero renaceremos

El Santa Lucía Golf Club atraviesa una difícil situación tras los daños ocasionados por un deslizamiento en el cerro Hermitte. Su presidente, Javier Leal de Ibarra, se pronuncia sobre la necesidad de priorizar el bienestar de la comunidad afectada.

En una reciente charla, Javier Leal de Ibarra expuso las consecuencias del impactante deslizamiento que afectó al club. «Este fenómeno natural nos ha provocado un gran daño, pero debemos enfocar nuestra atención en aquellos que han perdido mucho más que nosotros», manifestó.

Una Noche de Caos y Solidaridad

Leal relató cómo vivió el momento crítico: «Me desperté a las tres de la mañana con varias llamadas del intendente Othar Macharashvili. Me informó sobre la situación y la posibilidad de usar nuestro club como refugio para los evacuados. Aunque finalmente se optó por el Club Talleres, me ofrecí a colaborar», explicó.

Impresionantes Daños en el Campo de Golf

Al amanecer, lo que encontró sobre el terreno le causó una profunda tristeza. «La impresión fue devastadora. La magnitud de los daños en las canchas fue tanto que apenas quedan pocos hoyos utilizables. Será un desafío recuperarlo», reflexionó Leal, quien comparó la escena con una obra de terror cinematográfico.

Impacto en la Infraestructura

A pesar de los daños en el campo de golf, el resto de las instalaciones del club se mantuvieron en pie. «Dentro de lo malo, es un alivio que la sede social y las canchas de fútbol, tenis y pádel no hayan sufrido daños. Esta semana, incluso, hemos reanudado las actividades», indicó el presidente.

Hacia un Futuro Esperanzador

El Santa Lucía Golf Club celebra este año su 95 aniversario. Leal añadió: «Estamos planificando cómo conmemorar esta fecha especial, pero lo urgente es asegurarnos de que todas actividades puedan continuar. Con 600 socios, debemos hacer lo posible para mantener el club funcionando.» Además, destacó el reciente auge del hockey, que ha aportado un ambiente más familiar al club.

Resiliencia y Esperanza

Por último, el presidente mostró su optimismo: «He vivido en Comodoro por 24 años y he sido testigo de cómo la ciudad siempre se levanta después de cada adversidad. Estoy seguro de que lo lograremos una vez más», concluyó, transmitiendo un mensaje de fuerza y solidaridad.