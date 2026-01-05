El cuarteto llega a Carlos Paz con shows veraniegos

Esta temporada estival, Villa Carlos Paz se convierte en el epicentro del cuarteto, con una variada agenda de shows que promete diversión para toda la familia.

Los vibrantes sonidos del cuarteto llegan a Villa Carlos Paz este verano, ampliando la oferta cultural y musical de la ciudad. Con conciertos programados para enero y febrero, varios teatros locales acogerán a destacados exponentes del género y experiencias diseñadas para el público familiar.

Show de La Konga en el Teatro Luxor

El Teatro Luxor se destaca como uno de los principales escenarios, donde La Konga realizará sus presentaciones todos los jueves desde el 8 de enero hasta el 27 de febrero. La banda se presentará en Avenida Libertad 211, con entradas a la venta a través de Autoentrada y en la boletería del teatro. Además, el viernes 16 de enero, Valentino Merlo se subirá al mismo escenario, ofreciendo un espectáculo familiar en su debut en este emblemático lugar.

La Monada en el Teatro Wo

El Teatro Wo también contribuirá a la programación musical con la actuación de La Monada, que se presentará todos los miércoles de enero y febrero en 9 de Julio 70. Su espectáculo está dirigido a todas las edades y las entradas se encuentran disponibles a través de Eden Entradas.

Un Festival Infantil en el Teatro Zorba

La agenda veraniega incluye un atractivo espectáculo infantil en el Teatro Zorba, donde Bandín, la primera banda de cuarteto orientada al público más joven, se presentará de jueves a sábado a las 21.00 horas. Este show promete entretener con personajes como Capibara, Capibara Bebé, Kuromi y Labubu, combinando música, humor y baile. Las entradas están disponibles en Tiq.com.ar.