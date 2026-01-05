Reyes Magos 2026: Ventas de juegos y juguetes suben un 0,9% gracias a las promociones

Las cifras de ventas de juguetes para Reyes Magos 2026 han mostrado un aumento del 0,9% en comparación con el año anterior, consolidando la tendencia de crecimiento en este sector tan especial.

Un Impacto Positivo por las Promociones

Este incremento se debe a una activa campaña promocional que incluyó visitas de los Reyes Magos a diversas jugueterías del país y una fuerte presencia en plataformas digitales, según la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ).

Preferencias de Regalos para los Más Pequeños

El Dr. Matías Furió, presidente de la CAIJ, subrayó la popularidad de los juguetes, especialmente entre los niños más pequeños. “Más del 80% de los regalos destinados a niños menores de 6 años son juguetes”, detalló, haciendo hincapié en la preferencia por opciones didácticas y de juego activo.

Estrategias para Mantener la Actividad

El esfuerzo promocional ha sido clave para sostener la actividad del sector, logrando una ligera mejora en las ventas en comparación con las festividades navideñas. Las condiciones del consumo siguen siendo desafiantes, pero el sector se adapta a esta realidad.

Tendencias en Juguetes: Aprendizaje y Aventura

Las altas temperaturas del verano impulsaron la demanda de juegos al aire libre como juguetes inflables y piscinas. Además, los artículos enfocados en el aprendizaje temprano y los juegos de mesa en formato compacto están ganando popularidad, gracias a su valor educativo y práctico.

Gasto Promedio y Estrategias de Compras

Un aspecto crucial para mantener la demanda fue la decisión de la industria de no aumentar los precios en comparación con el año anterior. Esto facilitó que las familias planearan su gasto, aunque el costo promedio de los juguetes varió según el tipo de comercio.

El gasto promedio se situó en $23.000, con diferencias significativas: en las jugueterías de barrio, el gasto fue de aproximadamente $20.500, mientras que en grandes cadenas alcanzó los $45.000. En los supermercados, la cifra se aproximó a $9.500, impulsada por la venta de juguetes de menor costo.

Las compras de Reyes 2026 también se vieron favorecidas por el uso de herramientas financieras. Más del 95% de las transacciones se realizaron mediante tarjetas de crédito, billeteras electrónicas y planes de cuotas sin interés, lo que resultó fundamental para facilitar las compras para las familias.