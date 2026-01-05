Verano 2026: ¡Estacionar en los ríos de Córdoba ya cuesta más de $10 mil!

Con la llegada de la temporada estival, los costos de estacionamiento en Córdoba han experimentado un aumento significativo, convirtiéndose en un aspecto crucial del presupuesto para quienes buscan disfrutar de las sierras y sus ríos.

Aumento de Tarifas en Zonas Turísticas

A partir del 1 de enero, diversas municipalidades revisaron sus tarifas de estacionamiento, lo que impacta directamente en los turistas. La mayor parte de este incremento está dirigido a visitantes, mientras que los residentes locales gozan de tarifas preferenciales. Este cambio busca facilitar el control de la afluencia durante la temporada alta.

Precios en el Valle de Paravachasca

En Anisacate, uno de los puntos más concurridos, el estacionamiento diario puede llegar a más de 10 mil pesos por vehículo. Esta tarifa elevada responde a la elevada demanda en los accesos y a los servicios ofrecidos, como baños, seguridad municipal y atención médica. La comuna también adapta su infraestructura según el flujo de visitantes.

Costos en el Sur del Valle de Punilla

Las localidades de Mayú Sumaj, Cabalango y Tala Huasi han establecido tarifas de 10 mil pesos para autos y 5 mil pesos para motos. Aquí, el alquiler de asadores añade un costo adicional que oscila entre 5 mil pesos en Tala Huasi hasta 10 mil pesos en Cuesta Blanca. Los servicios incluidos son variados, desde baños hasta asistencia de guardavidas y Wi-Fi en algunos lugares.

Otras Comunas y Tarifas Variadas

Desglosando otras tarifas en la región, San Antonio de Arredondo ofrece estacionamiento diario a 8 mil pesos, mientras que en Los Aromos y La Serranita los precios son de 6 mil pesos para autos y 3 mil pesos para motos, con servicios como iluminación y asadores.

Expectativas en Villa Carlos Paz

En Villa Carlos Paz, los precios son relativamente más bajos, con estacionamiento en zonas cercanas al río rondando los 5 mil pesos por estadía, más el alquiler de asadores por 3 mil pesos. Este atractivo costo puede ser un aliciente para muchos turistas que buscan disfrutar sin un gasto excesivo.